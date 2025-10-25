Trwa wyjaśnianie okoliczności porannego wypadku w Zabrzu na Śląsku. W zderzeniu samochodu osobowego z radiowozem poszkodowane zostały trzy osoby - informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Z nieustalonych przyczyn radiowóz zjechał na przeciwległy pas.

Do wypadku doszło około godz. 5 rano w Zabrzu. Zdjęcie ilustracyjne. / Shutterstock

Więcej informacji lokalnych znajdziesz na stronie RMF24.pl.

Do wypadku doszło w sobotę około godz. 5 rano w Zabrzu.

Dwóch policjantów jechało radiowozem ulicą ul. Ofiar Katynia. Patrol wkrótce miał kończyć nocną służbę.

Z nieustalonych przyczyn radiowóz zjechał na przeciwległy pas i zderzył się z osobówką, którą podróżowały dwie osoby. Informacje potwierdził RMF FM rzecznik prasowy zabrzańskiej komendy policji.

Do szpitala trafili funkcjonariusz, kierowca oraz pasażerka auta osobowego.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że ich życie nie jest zagrożone. Wszyscy byli trzeźwi.