Właściciele nieruchomości w całej Polsce szturmują urzędy gmin, składając rekordową liczbę wniosków o warunki zabudowy. Powodem jest zmiana przepisów oraz groźba wysokich kar finansowych za opóźnienia. Samorządy są przeciążone, a liczba składanych dokumentów w niektórych miastach wzrosła nawet o ponad 100 procent.

/ Shutterstock

Od połowy 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące planowania przestrzennego.

Za opóźnienia w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy grozi kara do 500 zł dziennie.

Właściciele nieruchomości obawiają się, że po zmianach nie wszędzie będzie można budować domy.

Jak informuje Wirtualna Polska, w ostatnich miesiącach urzędy gmin w całej Polsce odnotowały gwałtowny wzrost liczby składanych wniosków o warunki zabudowy. Właściciele działek chcą zabezpieczyć swoje prawa przed wejściem w życie nowych przepisów, które zaczną obowiązywać od połowy 2026 roku. W niektórych miastach takich jak Poznań, liczba wniosków wzrosła nawet o 136 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. W Bydgoszczy i Łodzi również odnotowano wyraźne wzrosty.

Obawy właścicieli nieruchomości

Nowe przepisy budzą niepokój wśród właścicieli gruntów. Wielu z nich obawia się, że po uchwaleniu nowych planów ogólnych przez samorządy nie będzie już możliwe budowanie domów na wszystkich działkach. To właśnie te obawy napędzają falę składanych wniosków.

Dodatkowo groźba kar finansowych za opóźnienia w wydawaniu decyzji - nawet do 500 zł dziennie - powoduje presję zarówno na urzędników, jak i inwestorów.

Samorządy pod presją

Wzrost liczby wniosków sprawił, że urzędy gmin są przeciążone. Samorządy szukają dodatkowych pracowników i korzystają z usług firm zewnętrznych, by sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Lokalne władze apelują o zniesienie limitów, które ich zdaniem hamują rozwój mniejszych miejscowości i ograniczają elastyczność w planowaniu przestrzennym.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że nowe przepisy mają na celu racjonalizację planowania przestrzennego i nie naruszają praw właścicieli działek. Resort na razie nie przewiduje zmian w przepisach, ale monitoruje sytuację i analizuje uwagi zgłaszane przez samorządy. Nowe plany mają również kluczowe znaczenie w kontekście rozliczeń z Komisją Europejską w ramach Krajowego Planu Odbudowy.