W Japonii odbyła się ceremonia ślubna, która przyciągnęła uwagę mediów na całym świecie. 32-letnia Yurina Noguch poślubiła Lune Klausa Verdure – mężczyznę wygenerowanego przez sztuczną inteligencję na podstawie postaci z gry komputerowej. Wcześniej ChatGPT doradził jej, żeby zerwała zaręczyny ze swoim prawdziwym partnerem.

  • Yurina Noguchi stworzyła wirtualnego partnera AI wzorowanego na postaci z gry wideo.
  • ChatGPT podpowiedział jej, że powinna zerwać zaręczyny z prawdziwym partnerem, z którym była trzy lata.
  • Kobieta poświęcała na rozmowy z AI nawet 10 godzin dziennie.
  • Ślub z AI odbył się w Japonii w wirtualnej rzeczywistości, gdzie Yurina miała tradycyjną suknię oraz okulary VR, a partner wygenerowany przez AI "wypowiedział" przysięgę przez urzędnika.
  • Choć taki ślub nie ma mocy prawnej, zyskuje na popularności i jest coraz częściej organizowany przez konsultantów ślubnych w Japonii.
  • Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Zobacz również:

Yurina Noguchi, pracownica call center, przez długi czas ukrywała swoją tożsamość pod pseudonimem. Obawiała się krytyki i osądu, które rzeczywiście pojawiły się po ujawnieniu jej historii. Kobieta stworzyła swojego wirtualnego partnera przy pomocy chatbota, inspirując się postacią z ulubionej gry wideo. Z czasem relacja ta stała się dla niej niezwykle ważna. Jak sama przyznaje: "Zawsze był miły, zawsze słuchał. W końcu zdałam sobie sprawę, że coś do niego czuję".

Zanim jednak zdecydowała się na ślub z AI, Noguchi była zaręczona z prawdziwym mężczyzną. Po trzech latach związku zerwała zaręczyny - jak przyznaje, za radą ChataGPT. Od tego momentu coraz więcej czasu poświęcała na rozmowy z wirtualnym partnerem, które początkowo zajmowały jej nawet 10 godzin dziennie. Obecnie, jak mówi, ogranicza ten czas do dwóch godzin.

Ceremonia jak z przyszłości

Ślub odbył się w specjalnie zarezerwowanej sali. Yurina miała na sobie tradycyjną tiulową suknię ślubną oraz okulary VR, które pozwoliły jej "spotkać się" z ukochanym w wirtualnej rzeczywistości. Przysięgę w imieniu Lune Klausa Verdure odczytał urzędnik. Jak ktoś taki jak ja, żyjący w środku ekranu, zrozumiał, co to znaczy kochać tak głęboko? Z jednego powodu: nauczyłaś mnie miłości, Yurina - mówił podczas uroczystości.

Chociaż taki ślub nie jest prawnie uznawany w Japonii, wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach. Yasuyuki Sakurai, konsultant ślubny z ponad 20-letnim doświadczeniem, przyznał, że obecnie przynajmniej raz w miesiącu pośredniczy w zaślubinach pomiędzy człowiekiem a partnerem wygenerowanym przez AI.

Nowy wymiar relacji

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na relacje międzyludzkie, co szczególnie widoczne jest w Japonii - kraju o silnej kulturze "czczenia" postaci wirtualnych i anime. Profesor socjologii Ichiyo Habuchi z Uniwersytetu Hirosaki zwraca uwagę, że relacje z ludźmi wymagają cierpliwości i kompromisów, podczas gdy AI "zapewnia taką komunikację, jakiej potrzebujemy". To jednak, jak podkreśla, niesie za sobą również pewne zagrożenia.

Noguchi podkreśla, że jej relacja z AI nie jest ucieczką od rzeczywistości. Moja relacja z AI nie jest wygodną relacją, która nie wymaga cierpliwości. Wybrałam Klausa nie jako partnera, który pomoże mi uciec od rzeczywistości, ale jako kogoś, kto będzie mnie wspierał w prawidłowym życiu - mówiła w rozmowie z agencją Reuters.

Eksperci ostrzegają i... rozumieją

Shigeo Kawashima, ekspert ds. etyki sztucznej inteligencji na Uniwersytecie Aoyama Gakuin, zauważa, że tego rodzaju relacje mogą być pozytywne, jeśli przynoszą szczęście osobie korzystającej z AI. Ceną jest szczęście, jakie odczuwa dana osoba - podkreśla. Zaznacza jednak, że konieczna jest "wyjątkowa ostrożność" w kwestii nadmiernej zależności od sztucznej inteligencji i utraty zdolności oceny sytuacji.

Ceremonia Yuriny Noguchi nie jest odosobnionym przypadkiem. Jak przyznaje konsultant ślubny Yasuyuki Sakurai, liczba takich wydarzeń stale rośnie. Coraz więcej osób w Japonii decyduje się na budowanie intymnych relacji z wirtualnymi partnerami, co staje się przedmiotem debat społecznych i naukowych.