Czy Michał Kuczmierowski, były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, zostanie poddany ekstradycji do Polski? Dowiemy się tego 27 lutego 2026 roku - na ten dzień londyński sąd przesunął wydanie decyzji w tej sprawie.

Do końcowego posiedzenia londyńskiego sądu w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego (zgadza się na podawanie nazwiska) miało dojść jeszcze 26 września, ale ze względu na awarię sieci wodociągowej w okolicy siedziby londyńskiego sądu odwołano wszystkie rozprawy zaplanowane na ten dzień.

Ostatnia rozprawa w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych odbyła się w czwartek przed południem w londyńskim sądzie magistrackim gminy Westminster. Sąd odroczył wydanie decyzji do 27 lutego 2026 roku.

Prawnik byłego szefa RARS, Adam Gomoła, zaznaczył w rozmowie z PAP, że niezależnie od decyzji sądu strony będą się odwoływać.

Możemy z całą pewnością zakładać, że nawet jeśli w tej sprawie zapadnie w lutym werdykt, to będziemy mieć do czynienia z postępowaniem odwoławczym, którego terminu zakończenia nie da się z góry określić. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że znacznie przedłuży ono trwające już niemal półtora roku postępowanie - powiedział.

Michał Kuczmierowski nie uzyskał listu żelaznego

Na początku września 2024 r. Michał Kuczmierowski został zatrzymany w Londynie na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania, wydanego na wniosek polskich władz. W lutym 2025 r. brytyjski wymiar sprawiedliwości zdecydował, że były szef RARS może opuścić areszt za kaucją i poręczeniem majątkowym; 10 lutego Polak wyszedł na wolność.

Jego obrona starała się o wydanie listu żelaznego, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie - mimo trzykrotnych starań obrońców podejrzanego - nie uwzględnił 10 września wniosku o taki dokument. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Gdyby Michał Kuczmierowski uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania.

Były szef RARS usłyszał w sierpniu 2024 r. zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Śledztwo w sprawie afery w RARS

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wszczęto 1 grudnia 2023 r., prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.