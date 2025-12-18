Rada Unii Europejskiej zdecydowała o objęciu sankcjami kolejnych 41 tankowców należących do tzw. rosyjskiej "floty cieni". To statki wykorzystywane do potajemnego transportu rosyjskiej ropy naftowej oraz dóbr skradzionych Ukrainie. Po tej decyzji na unijnej liście sankcyjnej znajduje się już 597 jednostek. Nowe sankcje na przedsiębiorstwa i ludzi powiązanych z Rosją ogłosiła również Wielka Brytania.

Rada UE objęła sankcjami kolejne 41 tankowców rosyjskiej "floty cieni", zakazując im zawijania do portów UE i korzystania z usług morskich; na liście sankcyjnej znajduje się już 597 jednostek.

"Flota cieni" to setki wysłużonych statków wykorzystywanych do nielegalnego transportu rosyjskiej ropy i skradzionych dóbr, często zamieszanych w ataki hybrydowe i zagrażających środowisku.

Wielka Brytania nałożyła nowe sankcje na 19 powiązanych z Rosją firm i 5 osób, w tym kluczowe przedsiębiorstwa naftowe.

W ramach nowych sankcji unijnych objęte restrykcjami tankowce nie mogą zawijać do portów UE ani korzystać z usług związanych z transportem morskim, w tym tankowania. Decyzję podjęli w poniedziałek w Brukseli unijni ministrowie spraw zagranicznych, a oficjalnie ogłoszono ją w czwartek.

Wcześniej Rada UE nałożyła także sankcje na dziewięć podmiotów i osób wspierających funkcjonowanie "floty cieni", w tym firmy żeglugowe będące właścicielami i operatorami statków. Przyjęto również deklarację całej UE o pełnym stosowaniu międzynarodowego prawa morskiego wobec zagrożeń ze strony tej floty oraz o ochronie krytycznej infrastruktury podmorskiej.

Kilkaset jednostek tworzy tzw. flotę cieni

"Flota cieni" to głównie wysłużone tankowce, które transportują rosyjską ropę sprzedawaną po cenach wyższych, niż te narzucone przez sankcje. Statki te są też wykorzystywane do przewozu rosyjskiego sprzętu wojskowego oraz skradzionych ukraińskich surowców i produktów rolnych. Często pływają pod banderą państw spoza UE i były zamieszane w ataki hybrydowe, w tym niszczenie strategicznej infrastruktury podwodnej, jak kable telekomunikacyjne. Ze względu na zły stan techniczny i brak ubezpieczenia jednostek, pociągnięcie do odpowiedzialności armatorów za ewentualne szkody środowiskowe jest bardzo trudne.

Nie jest znana dokładna liczba statków wchodzących w skład "floty cieni". Według unijnych źródeł może ich być około 900. Komisja Europejska wyraziła zadowolenie z decyzji państw członkowskich.

Wielka Brytania: Nowe sankcje na rosyjskie firmy i osoby

Kolejny cios w rosyjską machinę finansującą wojnę wyprowadziła także Wielka Brytania. Kraj dodał na listę sankcyjną 19 przedsiębiorstw i pięć osób fizycznych powiązanych z Rosją.

Na liście znalazły się m.in. rosyjskie firmy naftowe Tatnieft, Russnieft, Rusnieftiegaz i NNK-Oil, a także pakistański biznesmen Murtaza Ali Lakhani i jego firma Mercatile & Maritime Group, która - według brytyjskich władz - ułatwia handel rosyjskimi surowcami energetycznymi.

Według brytyjskiego rządu łączne przychody Tatnieftu, Russnieftu, NNK-Oil i Rusnieftiegazu przekraczają 20 mld dolarów rocznie, a ich udział w eksporcie rosyjskiej ropy zbliża się do 10 proc.

W październiku Wielka Brytania, w ślad za Stanami Zjednoczonymi, nałożyła sankcje na dwie najważniejsze rosyjskie firmy naftowe - Łukoil i Rosnieft, zaś w tym roku objęto nimi też Gazprom Nieft i Surgutnieftiegaz.

Najnowsze przecieki z USA, do których dotarł Bloomberg, mówią, że Stany Zjednoczone przygotowują nowy pakiet sankcji, które mają zostać wprowadzone w przypadku odrzucenia przez Rosję projektu umowy pokojowej dotyczącej zakończenia wojny w Ukrainie.

