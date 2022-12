Warszawa zmienia logo. Stolica będzie miała nowy system identyfikacji wizualnej. Prezydent Trzaskowski podpisał zarządzenie w tej sprawie. Nowa Syrena, która będzie pojawiała się na wszystkich oficjalnych dokumentach miasta, jest "poważniejsza i ma profil Marii Skłodowskiej-Curie".

Stołeczny ratusz wprowadził nowe logo miasta /

Nowe logo Warszawy to uproszczony, oficjalny herb stolicy. Syrenka z żółtym ogonem, żółtą tarczą na czerwonym tle oraz żółta korona nad syrenką. Taki znak zastępuje znak "Zakochaj się w Warszawie", który promował Warszawę od 2004 roku.

"O konieczności wymiany znaku zdecydowało kilka czynników. Przede wszystkim przestał on odpowiadać na aktualne potrzeby komunikacyjne miasta stołecznego Warszawy. Nie sposób mówić o tematach trudnych, takich jak pandemia czy wojna, jednocześnie oznaczając je kolorowym znakiem z radosnym hasłem. Przez ostatnie lata zmieniły się trendy graficzne, a znak stolicy stał się nieatrakcyjny i nienowoczesny. Jego słabą stroną była także mała czytelność" - zaznacza warszawski ratusz w komunikacie prasowym.

Bazowaliśmy na rozwiązaniu, które w naturalny sposób wpisze się w identyfikację miasta. Nie chcieliśmy tworzyć nowych, abstrakcyjnych form, do których warszawiacy musieliby przyzwyczajać się od nowa. Zależy nam, aby komunikacja wizualna m.st. Warszawy była dla wszystkich odbiorców czytelna i spójna - wyjaśnia Katarzyna Sokołowska, dyrektorka Biura Marketingu Miasta.

Można dostrzec niewielkie różnice w stosunku do najbardziej znanej wersji herbu, którą kojarzymy z projektu Szczęsnego Kwarty z 1938 roku. Nowością i ciekawostką może być profil twarzy Syreny, dla którego wzorem stał się profil słynnej warszawianki - Marii Skłodowskiej-Curie.

/

Stołeczny ratusz przekonuje, że projektując nowy znak promocyjny wzorowano się na doświadczeniach innych miast europejskich, które także stworzyły swoje logotypy w oparciu o symbolikę herbową i z powodzeniem stosują takie rozwiązanie od lat. Wśród przykładów można wymienić Paryż, Oslo, Helsinki, Wiedeń czy Sztokholm.

Na nowy system identyfikacji wizualnej pojawi się na pismach i dokumentach urzędowych. Zawiera także określoną kolorystykę miasta oraz spójną typografię, nawiązującą do geometrycznych kształtów symbolu herbowego. Nowymi znakami będą posługiwały się wszystkie stołeczne dzielnice oraz wszystkie stołeczne urzędy, biura, instytucje kultury i spotu.

Ratusz nie planuje drogich kampanii

Władze Warszawy zapewniają, że nie będzie teraz kosztownej wymiany miejskiego oznakowania. Ratusz nie planuje drogich kampanii ani dodatkowych kosztów związanych ze zmianą. Stare oznakowanie będzie sukcesywnie zastępowane nowym. Nowo powstające materiały informacyjne i promocyjne będziemy tworzyć w oparciu o nowe zasady.

Także strony internetowe czy aplikacje będą dostosowywane do systemu. Wyprodukowane do tej pory materiały promocyjne tj. gadżety czy ulotki informacyjne będą w użyciu do czasu, aż nie zostaną w pełni wykorzystane albo ulegną zniszczeniu wskutek użytkowania (np. namioty promocyjne rozstawiane w trakcie imprez plenerowych).

W przestrzeni miasta jest wiele miejsc i obiektów, na których znajduje się znak "Zakochaj się w Warszawie". W tych miejscach nowe oznakowanie pojawi się przy okazji np. planowanych remontów - zapewnia stołeczny ratusz.