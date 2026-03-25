To nie Warszawa będzie siedzibą Urzędu Celnego UE (EUCA). W grze o zwycięstwo pozostały Rzym i Lille. Stolica Polski zajęła w środowym głosowaniu trzecie miejsce, co oznacza, że odpadła w konkursie - poinformowało źródło unijne.

Warszawa rywalizowała z ośmioma innymi miastami, m.in. Liege, Malagą, Zagrzebiem, Hagą, Porto oraz Bukaresztem.

Konkurentami Warszawy było osiem innych miast: Liege w Belgii, Malaga w Hiszpanii, Lille we Francji, Zagrzeb w Chorwacji, Rzym we Włoszech, Haga w Holandii, Porto w Portugalii oraz Bukareszt w Rumunii.

W pierwszym etapie wyboru siedziby EUCA kraje członkowskie w Radzie UE oraz Parlament Europejski wskazały po dwa miasta, które przeszły do ostatecznego głosowania. Na krótkiej liście obu instytucji znalazły się Rzym i Lille, a Warszawa uzyskała trzecie miejsce - poinformowało źródło unijne.

W konkursie szukano siedziby mogącej pomieścić 250 pracowników nowego urzędu, który ma odpowiadać za nadzór nad kontrolą celną w UE w obliczu rosnących wyzwań, m.in. związanych z usługami e-commerce.

Polska zaproponowała na siedzibę biurowiec Upper One budowany przy alei Jana Pawła II w Warszawie.

Ustanowienie siedziby Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych (EUCA) w Warszawie przyniosłoby Polsce korzyści o charakterze strategicznym, ekonomicznym oraz prestiżowym - mówiła RMF FM Magdalena Krok, pełnomocnik rządu ds. ustanowienia siedziby Urzędu Unii Europejskiej ds. Celnych (EUCA).

Jak przekazał dziennikarce RMF FM jeden z dyplomatów, Warszawa znalazła się wśród czterech najmocniejszych kandydatów, obok Lille, Hagi i Zagrzebia.