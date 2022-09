Policjanci z Bemowa zatrzymali 27-letniego mężczyznę, który najpierw ukradł dezodorant i perfumy, a potem zaatakował i uderzył ochroniarza - poinformowała nadkom. Marta Sulowska z komendy policji na Bemowie.

Zatrzymany 27-latek / Policja Warszawa KRP IV - Bemowo, Wola / Policja

27-letni mężczyzna zabrał ze sklepowej półki dezodorant i perfumy. Po chwili wyszedł nie płacąc za towar. Kiedy zauważył to pracownik ochrony, wybiegł za nim. Ten rzucił się na ochroniarza, szarpał się z nim i uderzył go pięścią w twarz, w wyniku czego pokrzywdzony doznał obrażeń - poinformowała policjantka.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut kradzieży rozbójniczej oraz spowodowania obrażeń ciała trwających nie dłużej niż 7 dni. Ustalono, że to nie pierwsze przestępstwo mężczyzny. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.