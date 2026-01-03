Agencja AP przypomniała, że Nicolas Maduro został oskarżony w 2020 roku w Nowym Jorku, ale wcześniej nie było jasne, czy oskarżeniem objęto też jego żonę. Biały Dom nie odpowiedział na pytania AP o to, dokąd przewieziono prezydenta Wenezueli i jego żonę.

Ameryka nie przewiduje dalszych działań

Schwytanie prezydenta Wenezueli i jego żony ogłosił na portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump. "Stany Zjednoczone przeprowadziły z powodzeniem zakrojony na szeroką skalę atak na Wenezuelę i jej lidera, prezydenta Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju" - napisał w sobotę.

Republikański senator Mike Lee przekazał później na platformie X, powołując się na swoją rozmowę z sekretarzem stanu USA Marco Rubio, że szef amerykańskiej dyplomacji nie przewiduje dalszych działań w Wenezueli. Rubio miał też powiedzieć, że Maduro został zatrzymany, a działania wojskowe podjęte w sobotę przez USA miały na celu ochronę osób wykonujących nakaz zatrzymania.

Około godz. 2:00 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7:00 czasu polskiego) w sobotę w Caracas rozległy się eksplozje i słychać było przelatujące nisko śmigłowce. Władze Wenezueli oskarżyły o ataki USA i wprowadziły w kraju stan wyjątkowy. Zgodnie z prawem Wenezueli miejsce przywódcy kraju po ujęciu Maduro obejmie wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która - według ustaleń hiszpańskiego portalu The Objective - przebywa obecnie w Moskwie.