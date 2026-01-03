Prokurator generalna USA Pamela Bondi przekazała nowe informacje ws. losu prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego małżonki. Oboje trafili do Nowego Jorku. "Wkrótce spotka ich pełen gniew amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi" - napisała.
"Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku. Maduro został oskarżony o zmowę narkotykowo-terrorystyczną, zmowę w celu wwiezienia kokainy, posiadanie broni maszynowej i urządzeń niszczących oraz zmowę w celu posiadania broni maszynowej i urządzeń niszczących przeciwko Stanom Zjednoczonym" - napisała Pam Bondi we wpisie na platformie X.
"Wkrótce staną wobec gniewu amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach" - dodała.
"W imieniu Departamentu Sprawiedliwości USA pragnę podziękować prezydentowi (USA Donaldowi) Trumpowi za odwagę, by domagać się odpowiedzialności w imieniu narodu amerykańskiego, a także naszym dzielnym żołnierzom, którzy przeprowadzili niesamowitą i niezwykle udaną misję schwytania tych dwóch domniemanych międzynarodowych handlarzy narkotyków" - zakończyła prokurator generalna.