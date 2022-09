Senat zajmie się dziś kolejnymi zmianami w dodatku węglowym. Jedna dopłata w wysokości 3 tysięcy złotych ma przypadać na jeden adres, a nie na rodzinę - to ma zapobiec wyłudzeniom. Pytanie, jak długo potrwają prace i kiedy samorządy dostaną wreszcie jasne instrukcje w sprawie wypłaty dodatku. Tymczasem urzędnicy, którzy zbierają wnioski, alarmują: mamy potężne problemy z weryfikacją, komu w ogóle taki dodatek węglowy przysługuje.

Dodatek węglowy do poprawki (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Senat ma wprowadzić zmiany w dodatku węglowym. Poprawka - jak tłumaczył Krzysztof Janusz Kozik (PiS) - ma przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. O takich praktykach informowały samorządy.

Źródłem problemów z weryfikacją wniosków są poważne braki w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - to rejestr, do którego trzeba wpisać swój piec, żeby móc starać się o dodatek węglowy.

"Te wnioski są składane albo w sposób niekompletny, albo zawierają błędy" - opisuje wiceburmistrz Piaseczna pod Warszawą, Hanna Kułakowska-Michalak.

Przez te błędy, o których mówi, w wielu przypadkach urzędnicy nie mogą stwierdzić, czy ktoś powinien dostać 3 tysiące złotych, czy nie.

Wyjściem może być np. wywiad środowiskowy, ale w samym Piasecznie złożono już 900 wniosków, a urzędnicy spodziewają się nawet 10 razy więcej. Urząd zwyczajnie nie ma ludzi, by sprawdzić wszystkie miejsca, które budzą wątpliwości.

Wojewoda mazowiecki do rządu o pieniądze na dodatek węglowy wystąpił w poniedziałek. W przypadku Mazowsza to 1 mld 400 milionów złotych. Te pieniądze powinny trafić do gmin, które zbierają wnioski o dodatek węglowy od mieszkańców. Na razie pieniędzy nie ma na kontach urzędu wojewódzkiego.

Jeśli nie dostaniemy funduszy od wojewody, nie możemy wypłacić dodatku. Zwyczajnie nie mamy takich rezerw - usłyszał w gminach dziennikarz RMF FM.

"Jeżeli tylko mamy pieniądze na koncie, to natychmiast je przekazujemy do naszych wnioskodawców, do naszych mieszkańców. Natomiast należy się spodziewać, że jeżeli trwają prace nad ustawą o dodatku węglowym, jeżeli ma być nowelizacja, to tych pieniędzy szybko nie zobaczymy. Najpierw trzeba doszczegółowić przepisy, w jaki sposób my te wnioski mamy rozpatrzyć, jaką drogę postępowanie w ogóle przyjąć" - mówi wiceburmistrz Piaseczna.

"To, co rząd zaproponował, to jest po prostu potężny bubel prawny, który jest łatany na różne sposoby" - tak o dodatku węglowym mówi RMF FM Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.

"My mówimy o dodatku węglowym, jakby wystąpił, a tych kwot nie ma jeszcze wypłacanych. Wnioski o dodatek będą, jak słyszymy, zbierane jeszcze o 60 dni dłużej. Przypuszczam, że te pieniądze będą wypłacane dopiero wiosną, znając powolność tych procedur. Te dodatki w naszych portfelach, na naszych kontach pojawią się już po sezonie grzewczym - może w kwietniu, może w marcu" - uważa Siergiej, z którym rozmawiał dziennikarz RMF FM Paweł Balinowski.