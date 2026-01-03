Wśród celów zaatakowanych w sobotę przez wojsko USA w Wenezueli były prawdopodobnie Fort Tiuna w Caracas, gdzie mieści się resort obrony, baza lotnicza La Carlota oraz szkoła wojskowa w mieście La Guaira. Takie informacje podał portal Infobae, analizując doniesienia z serwisów społecznościowych.

Nocne ataki na Caracas / STR/AFP/East News / East News

Wojsko USA przeprowadziło w sobotę ataki na cele w Wenezueli, m.in. Fort Tiuna w Caracas, bazę lotniczą La Carlota i szkołę wojskową w La Guaira - informuje portal Infobae.

Prezydent USA Donald Trump poinformował o skutecznym, szeroko zakrojonym ataku na Wenezuelę i jej przywódcę Nicolasa Maduro, który wraz z żoną został pojmany i wywieziony z kraju.

Rząd Wenezueli oskarżył USA o atak na instalacje cywilne i wojskowe oraz ogłosił w kraju stan wyjątkowy.

Cel - Fort Tiuna

Na nagraniach udostępnianych w sieci przez użytkowników widać eksplozje w różnych częściach stolicy Wenezueli oraz przelatujące nisko nad miastem wojskowe śmigłowce, najpewniej CH-47 Chinook - podał Infobae.

Z nagrań i zdjęć wynika, że wybuchy nastąpiły m.in. w Forcie Tiuna, głównym ośrodku wojskowym w kraju, w którym mieszczą się siedziby ministerstwa obrony i dowództwa generalnego armii. Fort Tiuna znajduje się w zachodniej części stolicy.



Na jednym z materiałów, zweryfikowanym przez CNN, widać kolumnę dymu nad okolicami fortu. Autor nagrania, 25-letni Carlos, powiedział, że słyszał samolot przelatujący "bardzo blisko" i "widział eksplozje" ze swojego domu.