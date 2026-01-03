Jest akt oskarżenia w związku ze śmiercią niespełna 5-letniej dziewczynki w gospodarstwie agroturystycznym w gminie Gołdap w woj. warmińsko-mazurskim. Prokurator Rejonowy w Olecku oskarżył 41-letniego właściciela gospodarstwa agroturystycznego o nieumyślnie spowodowanie śmierci dziecka.

Tragedia podczas zabawy

Do zdarzenia doszło w maju 2025 r. W gospodarstwie agroturystycznym na terenie gminy Gołdap wypoczywała grupa znajomych z centrum kraju.

W godzinach popołudniowych uczestnicy przenieśli się do stodoły zaadaptowanej na cele wypoczynkowe. Tam w hamaku bawiły się dwie dziewczynki. W pewnym momencie jedna z pionowych belek, na których był zawieszony hamak, przewróciła się i uderzyła pięciolatkę w głowę.

Dziecko zmarło na miejscu, mimo akcji reanimacyjnej podjętej przez uczestników agroturystyki, a następnie przez zespół ratownictwa medycznego.

Podczas śledztwa prokurator ustalił, że belki, na których był zawieszony hamak, zostały nieprawidłowo zamontowane. Odpowiadał za to właściciel obiektu.

Właściciel agroturystyki oskarżony

Prokurator przedstawił właścicielowi gospodarstwa zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki oraz nieumyślnego narażenia pozostałych uczestników wypoczynku na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.