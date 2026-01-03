Na autostradzie A4 do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach utworzył się ogromny korek. Kierowcy planujący przekroczyć polsko-niemiecką granicę muszą uzbroić się w cierpliwość - czas oczekiwania wynosi obecnie nawet około godziny. Sznur samochodów ma już blisko osiem kilometrów długości.
- Na granicy tworzą się zatory głównie przez selektywne kontrole dokumentów oraz zwężenie jezdni na autostradzie.
- Ruch nasila się z powodu powrotów Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech po świąteczno-noworocznej przerwie spędzonej w ojczyźnie.
- Kierowcy radzą korzystać z mniej zatłoczonych przejść, takich jak Radomierzyce. Dostępne jest też przejście w Zgorzelcu, które obsługuje jedynie osobówki.
Głównym powodem powstania zatoru są selektywne kontrole dokumentów prowadzone na granicy. Dodatkowo na tym odcinku autostrady występuje zwężenie jezdni, co jeszcze bardziej spowalnia podróżnych.
Sytuację pogarsza wzmożony ruch związany z powrotami Polaków mieszkających bądź pracujących w Niemczech, którzy wracają po świąteczno-noworocznej przerwie spędzonej w ojczyźnie.
W obliczu dużych utrudnień kierowcy polecają korzystanie z mniej zatłoczonych przejść granicznych. Jedną z alternatyw jest przejście w Radomierzycach, gdzie ruch odbywa się płynniej. Podróżni mogą także wybrać przejście w Zgorzelcu - co ważne, jest ono dostępne wyłącznie dla osobówek.
Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i cierpliwości podczas oczekiwania w korku. Zaleca się również sprawdzanie aktualnych informacji drogowych przed wyjazdem oraz rozważenie wyboru alternatywnych tras, by uniknąć długiego oczekiwania na granicy.