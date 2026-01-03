Na autostradzie A4 do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach utworzył się ogromny korek. Kierowcy planujący przekroczyć polsko-niemiecką granicę muszą uzbroić się w cierpliwość - czas oczekiwania wynosi obecnie nawet około godziny. Sznur samochodów ma już blisko osiem kilometrów długości.

Do przejścia granicznego z Niemcami w Jędrzychowicach ustawił się sznur samochodów na ok. 8 km (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na granicy tworzą się zatory głównie przez selektywne kontrole dokumentów oraz zwężenie jezdni na autostradzie.

Ruch nasila się z powodu powrotów Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech po świąteczno-noworocznej przerwie spędzonej w ojczyźnie.

Kierowcy radzą korzystać z mniej zatłoczonych przejść, takich jak Radomierzyce. Dostępne jest też przejście w Zgorzelcu, które obsługuje jedynie osobówki.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Głównym powodem powstania zatoru są selektywne kontrole dokumentów prowadzone na granicy. Dodatkowo na tym odcinku autostrady występuje zwężenie jezdni, co jeszcze bardziej spowalnia podróżnych.

Sytuację pogarsza wzmożony ruch związany z powrotami Polaków mieszkających bądź pracujących w Niemczech, którzy wracają po świąteczno-noworocznej przerwie spędzonej w ojczyźnie.

Alternatywne drogi

W obliczu dużych utrudnień kierowcy polecają korzystanie z mniej zatłoczonych przejść granicznych. Jedną z alternatyw jest przejście w Radomierzycach, gdzie ruch odbywa się płynniej. Podróżni mogą także wybrać przejście w Zgorzelcu - co ważne, jest ono dostępne wyłącznie dla osobówek.

Służby apelują do kierowców o zachowanie ostrożności i cierpliwości podczas oczekiwania w korku. Zaleca się również sprawdzanie aktualnych informacji drogowych przed wyjazdem oraz rozważenie wyboru alternatywnych tras, by uniknąć długiego oczekiwania na granicy.