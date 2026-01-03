Rzecznik resortu spraw zagranicznych Maciej Wewiór przekazał nowe informacje na temat Polaków przebywających obecnie w Wenezueli. Wiadomo, że część osób odwołała swoje wyjazdy do tego kraju po zarejestrowaniu ich w systemie Odyseusz. Wewiór poinformował, że obecnie nie ma planów ewakuacji naszych obywateli z kraju zaatakowanego przez Stany Zjednoczone.

  • 11 Polaków zarejestrowało w systemie Odyseusz swój pobyt w Wenezueli, ale część z nich ostatecznie odwołała podróż. Obecnie MSZ ma dane o "kilku osobach", przede wszystkim długoterminowych mieszkańcach kraju. 
  • MSZ na razie nie planuje ewakuacji naszych obywateli z Wenezueli po amerykańskim ataku.
  • Ambasada RP w Caracas jest bezpieczna - rzecznik MSZ Maciej Wewiór zapewnił, że jej personel przygotowywał się na taki scenariusz od kilku miesięcy.
Rano premier Donald Tusk informował, że ma informacje o 11 Polakach przebywających w Wenezueli. Na przedpołudniowej konferencji rzecznik MSZ Maciej Wewiór wyjaśnił, że taka liczba zgłoszonych pobytów znalazła się w systemie Odyseusz. Służy on do dobrowolnej rejestracji wyjazdów po to, by w sytuacjach kryzysowych konsulowie mogli szybko się skontaktować z Polakami przebywającymi za granicą. 

Nasza placówka skontaktowała się ze wszystkimi. Już wiemy, że część z tych osób zrezygnowała z wyjazdu - przekazał dziennikarzom Wewiór. Dzisiaj mówimy o kilku osobach. Prawdopodobnie są to osoby, które przebywają na miejscu długoterminowo. To kwestia związków małżeńskich, wielomiesięcznych pobytów. Te osoby znają lokalne realia - podkreślił rzecznik MSZ. Zaapelował jednocześnie o rejestrację w systemie Odyseusz do tych osób, które są w Wenezueli, a tego nie zrobiły. 

Wewiór podkreślił, że ataku USA na Wenezuelę nie można uznać za zaskoczenie. Przypomniał, że resort dyplomacji od ponad 2 miesięcy odradzał Polakom wizyty w tym kraju. 

Rzecznik MSZ zapewnił, że polska ambasada w Caracas jest bezpieczna. Jak wyjaśnił, jej personel to 3 osoby - polscy obywatele. Oni przygotowywali się do takiego rozwoju sytuacji od kilku miesięcy - zauważył. 

"To będzie czas niepewności"

Co powinni zrobić Polacy przebywający w Wenezueli w obliczu ataku sił USA na ten kraj? Nie ma powodów do paniki. Prosimy o słuchanie komunikatów lokalnych służb, o pozostanie w domu w sytuacji działań wojskowych - radził Wewiór. 

To będzie czas niepewności w Wenezueli. Proszę o unikanie niepotrzebnego ryzyka - apelował rzecznik resortu dyplomacji. 

