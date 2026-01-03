W ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin w większości regionów Polski możemy spodziewać się iście zimowej i jednocześnie niebezpiecznej pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi dla przeważającej części kraju. Gdzieniegdzie może spaść 50 cm śniegu, a miejscami nawet 60 cm. Na Wybrzeżu wystąpi silny wiatr. Sprawdź, gdzie obowiązują najnowsze ostrzeżenia.

Koszalin zasypany śniegiem, 3 stycznia 2026 / Piotr Kowala / PAP

W przeważającej części Polski IMGW ogłosił ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi.

W niektórych regionach pokrywa śnieżna może przyrosnąć nawet o kilkadziesiąt centymetrów.

Na Wybrzeżu prognozowany jest silny wiatr.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

W części województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego obowiązują wydane w sobotę ostrzeżenia przez przed intensywnymi opadami śniegu. Będą one obowiązywać do godz. 22:00.

Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm. W województwie zachodniopomorskim ostrzeżenie zostanie wznowione w niedzielę rano i potrwa do północy.

Nawet 60 cm śniegu na północy kraju

IMGW wydał ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla powiatów w województwach pomorskim i zachodniopomorskim:

koszalińskiego (z miastem Koszalin),

sławieńskiego,

słupskiego (z miastem Słupsk),

bytowskiego,

lęborskiego.

Prognozowane są tam opady śniegu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Mogą spowodować przyrost pokrywy śnieżnej o 30-50 cm, punktowo nawet o ok. 60 cm. Alerty obowiązują od godz. 7:00 w niedzielę do poranka w poniedziałek.

Zaśnieży też na Wybrzeżu i Dolnym Śląsku

Nadal aktualne są ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz drugiego stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego.

Wystąpią tam przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu. Spowodują one przyrost pokrywy śnieżnej o od 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia na Dolnym Śląsku potrwają do sobotniego wieczora, a na Pomorzu - w zależności od regionu - nawet do nocy z niedzieli na poniedziałek.

Z kolei ostrzeżenia drugiego stopnia na Wybrzeżu potrwają do północy, a miejscami zacznie obowiązywać w niedzielę rano i potrwa do poniedziałkowego poranka.

Zawieje i zamiecie śnieżne w większości województw

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województw:

warmińsko-mazurskiego,

pomorskiego,

mazowieckiego,

świętokrzyskiego,

lubelskiego.

Obejmują one również części województw:

podlaskiego,

zachodniopomorskiego,

lubuskiego,

dolnośląskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

śląskiego,

małopolskiego,

podkarpackiego.

Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od soboty od godz. 11 do godzin nocnych.

Ostrzeżenia II stopnia przed zamieciami śnieżnymi zostały z kolei wydane dla powiatów położonych w rejonie Wybrzeża, na północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Prognozowane są tam zawieje i zamiecie śnieżne spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Alerty będą obowiązywać od godz. 7 w niedzielę do poniedziałkowego poranka.

Dla północy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego aktualne pozostaje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 85 km/h. Potrwa ono do sobotniego wieczora.

Ostrzeżenia IMGW / IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenia I, II i III stopnia - co oznaczają?

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia.

Z kolei ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Natomiast ostrzeżenie III stopnia przewiduje wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia.