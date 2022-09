Za pomoc dla Ukrainy amerykańskie organizacje CORE i Direct Relief zostały uhonorowane nagrodami dla organizacji pozarządowych Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Nagrody otrzymali również przewodniczący MKOL Thomas Bach i premier Czech Petr Fiala.

Prezes i dyrektor naczelny Direct Relief Thomas Tighe (w środku) / Maciej Kulczyński / PAP

Na wieczornej gali Forum Ekonomicznego w Karpaczu wręczane są m.in. nagroda specjalna Forum Ekonomicznego, nagroda dla organizacji pozarządowej oraz nagroda Forum Ekonomicznego, a także trzy nagrody prezydenta Wrocławia. Nagrodę dla organizacji pozarządowej otrzymały organizacje Direct Relief oraz CORE (Community Organized Relief Effort).

Jak mówił w laudacji poseł Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy, Forum Ekonomiczne to czas podsumowań, a rok 2022 r. to czas smutku za polską wschodnią granicą, który wyzwolił niesamowity powiew dobroci serca. Polacy otworzyli swoje domy, a polskie społeczeństwo wykazało się wielką empatią - zaznaczył.

Wsparcie dla Polski i Ukrainy popłynęło z całego świata. O tym wsparciu tu, w Europie, często mówimy, ale wsparcie dla Ukrainy, dla społeczeństwa, które jest obarczone straszną tragedią, wojną, śmiercią i bestialską napaścią Rosji na niepodległe państwo, to coś niebywałego w XXI w. - ocenił Gawkowski.

Nie tylko w Europie pojawiły się jednak wyrazy otwartości serc. Pojawiły się one również na innych kontynentach. Ukraina ma wielu przyjaciół, wśród których oprócz Polski ważnym liderem są Stany Zjednoczone, które wspierają nie tylko słowem, ale i czynem ukraińskie społeczeństwo, ukraiński rząd - podkreślił szef klubu Lewicy.

Broń, mocny sygnał w Warszawie od prezydenta Bidena, ale również, a może przede wszystkim organizacje pozarządowe: dziesiątki, setki milionów dolarów, tysiące ton pomocy humanitarnej - to jest ta otwartość serca, która płynie zza oceanu - wymienił.

Dzisiejsza nagroda dla organizacji pozarządowej to wspólny krok, oświadczenie i prezentacja, jak my, Polacy, doceniamy wsparcie dla Ukrainy amerykańskie organizacje pozarządowe - zaakcentował Krzysztof Gawkowski.

Thomas Bach laureatem nagrody Forum Ekonomicznego

Nagrodę 31. Forum Ekonomicznego z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odebrał przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach, który stoi na czele MKOL od 2013 roku. W przeszłości był znanym szermierzem, mistrzem olimpijskim w tej dyscyplinie w 1976 roku i wielokrotnym mistrzem świata. Dziś kieruje organizacją skupiającą 206 narodowych komitetów olimpijskich.

Uzasadniając przyznanie nagrody prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Andrzej Kraśnicki podkreślił m.in., że Bach kieruje światowym ruchem olimpijskim w trudnym okresie wojny w Ukrainie. Thomas Bach jako pierwszy wyraził swoje stanowisko dotyczące wojny na Ukrainie. Zdecydowanie przeciwstawił się, aby agresor i ofiara uczestniczyli w zawodach sportowych. Jednoznacznie opowiedział się za tym, żeby nie organizować na terenie państw-agresorów imprez sportowych. Odebrał tytuły związane z ruchem olimpijskim prezydentowi i wicepremierowi Rosji - wyliczał Kraśnicki. Za sukces Bacha uznał organizację imprez olimpijskich w Tokio i Pekinie, mimo trudności związanych z pandemią.

Laureat nagrody Forum Ekonomicznego, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach na gali XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu / Maciej Kulczyński / PAP

Przewodniczący MKOL, dziękując za wyróżnienie, podkreślił, że "to nagroda nie tylko dla mnie, ale dla całego światowego ruchu olimpijskiego; sam nie dałbym rady nic zrobić".

Podczas gali w Karpaczu, gdzie wyróżniono Thomasa Bacha, obecny był m.in. szef Ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego, legenda światowego sportu Siergiej Bubka - wielokrotny rekordzista świata w skoku o tyczce.

Nagroda także dla premiera Czech

Nagrodą tegorocznego Forum Ekonomicznego w Karpaczu został uhonorowany również premier Czech Petr Fiala. Szef czeskiego rządu odbierając nagrodę z rąk premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że jest przyjacielem Polski i bardzo ceni polską kulturę i wartości, które reprezentuje Polska. Kiedy zostałem premierem to starałem się intensywnie rozwijać stosunki polsko-czeskie i rozumiem tę nagrodę jako to, że udało nam się poprawić nasze relacje - mówił we wtorek Fiala.

Premier Czech podkreślił, że przyjmuje nagrodę z niepewnością. Widzę innych ludzi roku, innego człowieka roku, są to nasi przyjaciele z Ukrainy, którzy codziennie ryzykują swoje życie za wolność, za niezależność, nie tylko ukraińską, ale za wolność całej Europy. Oni są prawdziwymi bohaterami - mówił.

Laureat nagrody Forum Ekonomicznego, premier Czech Petr Fiala na gali XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu / Tomasz Wiktor / PAP

Dodał, że nie musi mówić, kto w wojnie na Ukrainie jest przestępcą, a kto jest ofiarą. Wiecie, jakie wartości ratują Ukraińcy. Pod presją wspólnego głosu, którym przemawiają Czechy i Polska, UE zjednoczyła się i wspiera Ukrainę i pomaga bronić się przed rosyjską agresją - mówił.

Fiala wskazał też, że być może dramat na Ukrainie nie wydarzyłby się, gdyby Europa wcześniej była bardziej konsekwentna. Gdyby słuchano ostrzeżeń z Europy Środkowej, gdyby Europa stanowczo zareagowała na aneksję Krymu, gdybyśmy ostrzej sprzeciwili się Putinowi, to mogłaby być dziś inna sytuacja - mówił premier Czech. Dodał, że Polacy ostrzegali nie tylko przed agresją rosyjską, ale też podkreślali wagę współpracy z USA. Ostrzegali też przed nierealną polityką energetyczną, która długo była stosowana w Europie - mówił Fiala.

W Karpaczu ruszyło XXXI Forum Ekonomiczne zorganizowane przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji Forum Ekonomicznego jest "Europa w obliczu nowych wyzwań".