Przed nami prawdziwie zimowa aura - synoptycy ostrzegają przed znacznym spadkiem temperatury, przelotnymi opadami śniegu oraz silnym wiatrem, który miejscami może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Zasypane śniegiem po intensywnych nocnych opadach ulice Koszalina / Piotr Kowala / PAP

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Noc z soboty na niedzielę: Mróz i śnieg na wybrzeżu

Jak informuje Agnieszka Harasimowicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy z soboty na niedzielę czeka nas duże zachmurzenie, choć na wschodzie i w centrum kraju pojawią się większe przejaśnienia. Miejscami spodziewane są przelotne opady śniegu, a największe - do 10 cm - prognozowane są na wybrzeżu.

Temperatura spadnie - na przeważającym obszarze kraju słupki rtęci pokażą od minus 8 do minus 3 stopni Celsjusza, a w rejonach podgórskich Karpat nawet do minus 12 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, nad morzem w porywach do 65 km/h, a w górach nawet do 90 km/h. Silny wiatr może powodować miejscami zamiecie i zawieje śnieżne.

Niedziela pod znakiem śniegu i wiatru

W niedzielę na południowym wschodzie kraju prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, choć w górach możliwe są słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze kraju dominować będzie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu. Na Kaszubach przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 10 cm, a na wybrzeżu nawet 20-25 cm.

W ciągu dnia temperatura utrzyma się na poziomie od minus 4 do minus 1 stopnia, nieco cieplej będzie nad morzem i na Dolnym Śląsku - do 1 stopnia powyżej zera. W kotlinach górskich termometry mogą wskazać nawet minus 6 stopni. Wiatr pozostanie umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 80 km/h, co oznacza dalsze ryzyko zamieci śnieżnych.

Noc z niedzieli na poniedziałek: Najzimniej na południu

Kolejna noc przyniesie bezchmurne niebo na południu kraju, choć na Dolnym Śląsku spodziewane jest większe zachmurzenie i słabe opady śniegu. Na północy kraju przewidywane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotne opady śniegu. W pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię i Mazury pokrywa śnieżna może wzrosnąć o około 5 cm, a na wybrzeżu nawet o 10-15 cm.

Temperatura minimalna spadnie do minus 10, a miejscami nawet do minus 15 stopni Celsjusza. Nad morzem będzie nieco cieplej - około minus 2 stopni. Wiatr na południu kraju będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, nad morzem w porywach do 60 km/h.