Tragedia na prywatnym parkingu w Zakopanem. Nie żyje 6-letnie dziecko, potrącone przez 53-kierowcę - informuje tamtejsza policja.

Do zdarzenia doszło późnym popołudniem w niedzielę na osiedlu Cyrhla w Zakopanem.

Ze wstępnych ustaleń zakopiańskiej policji wynika, że 53-letni mężczyzna, zawracający autem na prywatnym parkingu, najechał na siedzące przed maską pojazdu 6-letnie dziecko.

Świadkowie natychmiast ruszyli mu na pomoc, udzielając pierwszej pomocy. Maluch z obrażeniami trafił do szpitala.

Niestety, wieczorem z placówki nadeszła smutna informacja - życia dziecka nie udało się uratować.

Policja wyjaśnia okoliczności tragedii. Zabezpieczono już dowody i przesłuchano pierwszych świadków.

Wiadomo, że kierowca był trzeźwy.