Jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w centrum Zakopanego - gmach Poczty Polskiej przy Krupówkach - może już wkrótce zyskać zupełnie nowe funkcje. Spółka ogłosiła, że zamierza wynająć aż 91 pomieszczeń w historycznym obiekcie, otwierając się na działalność turystyczną, gastronomiczną czy hotelową. Placówka pocztowa pozostanie jednak na swoim miejscu.

Historyczny budynek Poczty Polskiej na Krupówkach

"Rozmowy w sprawie wynajmu powierzchni w budynku przy ul. Krupówki 20 trwają, dlatego nie informujemy o ich szczegółach. Budynek ten pozostaje w zasobie Poczty Polskiej, a mieszcząca się tam placówka będzie dalej oferować usługi pocztowe mieszkańcom i turystom" - przekazano w komunikacie dla PAP.

Spółka zachęca inwestorów, samorządy i partnerów biznesowych do „współtworzenia nowej funkcji” tego wyjątkowego miejsca i „tchnięcia w niego nowego życia”.

Atrakcyjna lokalizacja i potencjał komercyjny

Budynek poczty znajduje się w samym sercu Zakopanego, na skrzyżowaniu ulic Krupówki i Zaruskiego, tuż przy głównym deptaku miasta.

„Wyjątkowe położenie obiektu, jego ekspozycja oraz rozkład pomieszczeń dają niepowtarzalną szansę na optymalne wykorzystanie jego potencjału” – podkreśla biuro prasowe spółki.

Zakopane co roku odwiedza ponad 2,5 miliona turystów, co czyni je jednym z najważniejszych ośrodków turystycznych Europy Środkowej. To właśnie gwarantowany ruch turystyczny ma być jednym z głównych atutów oferty.

Co czeka przyszłych najemców?

Do wynajęcia przeznaczono część piwnic, parteru oraz trzy kondygnacje budynku.

Najbardziej charakterystycznym elementem oferty jest trzecie piętro, gdzie znajdują się dawne pokoje gościnne – pokoje z łazienkami, aneksem kuchennym oraz holem. Pozostałe piętra to dawne biura, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne i zaplecze operacyjne poczty.

Budynek wyposażony jest w windę oraz nowoczesną instalację centralnego ogrzewania wykorzystującą geotermię. Placówka pocztowa nadal będzie funkcjonować w części parteru, zapewniając mieszkańcom i turystom dostęp do usług pocztowych.

Przyszłość poczty - nowe źródła przychodów

Plan wynajmu wpisuje się w szerszą strategię spółki, która – jak podkreśla Ministerstwo Aktywów Państwowych – musi szukać nowych źródeł przychodów.

Sławomir Żurawski, pełniący obowiązki prezesa Poczty Polskiej, zapowiadał niedawno zmiany w statucie spółki, które mają umożliwić szerszą komercjalizację nieruchomości. Jak tłumaczył, wiele placówek dysponuje powierzchnią większą niż rzeczywiste potrzeby operatora, a spółka chce efektywniej wykorzystywać swój majątek.

Zabytkowy gmach z historią

Budynek poczty przy Krupówkach został otwarty w czerwcu 1905 roku i od ponad wieku jest jednym z symboli Zakopanego.

Wzniesiony według projektu Eugeniusza Wesołowskiego, łączy w sobie elementy stylu zakopiańskiego i klasycznej architektury.

Charakterystycznym elementem fasady pozostaje godło Polski umieszczone na frontowej elewacji.