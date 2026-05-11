Sojusz Północnoatlantycki oficjalnie popiera rozwój odnawialnych źródeł energii jako fundament bezpieczeństwa energetycznego, mimo sceptycyzmu ze strony Stanów Zjednoczonych. Najnowsze badania wskazują, że zielona energia może znacząco zwiększyć niezależność militarną Europy i ograniczyć ryzyko związane z importem paliw kopalnych.

Panele słoneczne w bazie wojskowej Fort Hunter Liggett w amerykańskiej Kalifornii / Shutterstock

Najnowsze badania opublikowane przez NATO Energy Security Centre of Excellence w Wilnie zalecają państwom członkowskim intensyfikację wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako bezpieczniejszej alternatywy dla importowanej ropy naftowej i gazu.

Choć ośrodek zaznacza, że badania nie odzwierciedlają stanowisk wszystkich państw członkowskich NATO, rzecznik Sojuszu Północnoatlantyckiego w komentarzu dla portalu Politico potwierdza rosnące znaczenie czystych źródeł energii.

"Dywersyfikując źródła energii oraz szlaki, od których zależy nasz Sojusz - w tym poprzez wykorzystanie paliw alternatywnych - nie tylko zwiększamy naszą gotowość operacyjną i odporność, ale także ograniczamy zależności, czyniąc nas silniejszymi na przyszłość" - mówi.

Portal zauważa, że wojna w Iranie unaoczniła ryzyko związane z uzależnieniem od importu paliw kopalnych, szczególnie dla Europy, która posiada ograniczone własne zasoby. Kryzys energetyczny skłonił Unię Europejską do przyspieszenia transformacji energetycznej i inwestycji w odnawialne źródła energii.

Sceptycyzm USA kontra europejska determinacja

Poparcie dla zielonej energii w NATO stoi w sprzeczności z polityką administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, która konsekwentnie promuje wydobycie ropy naftowej i gazu. Sekretarz obrony USA Pete Hegseth otwarcie krytykuje działania na rzecz klimatu, określając je jako "klimatyczny kult".

Mimo to, eksperci NATO wskazują, że przyszłość operacyjna baz wojskowych leży w odejściu od tradycyjnych generatorów diesla na rzecz rozwiązań opartych na energii słonecznej, wiatrowej, biopaliwach czy wodorze. Symulacje przeprowadzone przez ośrodek badawczy NATO wykazały, że wdrożenie zielonych technologii może przynieść 20-procentowy wzrost efektywności energetycznej i 35-procentową poprawę autonomii energetycznej baz wojskowych.

Niektóre państwa NATO już testują alternatywne paliwa w praktyce. Politico informuje, że Norwegia wykorzystała syntetyczne, zrównoważone paliwo lotnicze w myśliwcu wielozadaniowym F-35, a Francja użyła takiego paliwa do zasilenia jednego ze swoich śmigłowców już wcześniej, bo w 2023 roku.

Zielona transformacja - konieczność czy wybór?

Wnioski płynące z raportu są jednoznaczne: dla nowoczesnych armii uzależnienie od paliw kopalnych oznacza podatność na szantaż energetyczny i ograniczenie suwerenności. Przyszłość bezpieczeństwa energetycznego NATO leży w szerokim wdrożeniu odnawialnych źródeł energii, mimo politycznych napięć i wyzwań logistycznych.