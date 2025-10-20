Miejskie Zakłady Autobusowe podpisały umowy na dostawę 80 nowych autobusów elektrycznych od dwóch producentów. To kolejny krok w stronę ekologicznej komunikacji miejskiej w stolicy.

Do Warszawy trafi 80 autobusów elektrycznych / Shutterstock

W ramach podpisanych umów do Warszawy trafi 50 przegubowych autobusów marki Solaris Bus & Coach oraz 30 dwunastometrowych pojazdów firmy Yutong.

Każdy z nich będzie ładowany przez gniazdo plug-in, a ich zasięg pozwoli na przejechanie nawet kilkuset kilometrów na jednym ładowaniu.



Rzecznik MZA Adam Stawicki podkreślił, że dzięki nowym zakupom autobusy zeroemisyjne mogą stanowić ponad 30 proc. całego taboru przewoźnika.

„Rozproszenie komponentów układu napędowego pozwoliło wyeliminować tzw. wieżę silnika, przez co powiększona zostanie przestrzeń pasażerska. Z kolei powierzchnia zaoszczędzona na dachu umożliwi umieszczenie tam wszystkich baterii” – przekazał Stawicki.

Nowe autobusy będą niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring, elektroniczną informację oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i niedowidzących. Pasażerowie skorzystają także z ładowarek USB.





Coraz większa flota zeroemisyjna

Jesienią tego roku miejski przewoźnik zakontraktował już łącznie 169 autobusów elektrycznych, w tym 79 od Solarisa za ponad 316 milionów złotych.

Opcje w umowach pozwalają na zwiększenie zamówień do 248 pojazdów. W przypadku pełnej realizacji, flota zeroemisyjna MZA może liczyć nawet 500 autobusów.