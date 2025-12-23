Warszawskie zoo przekazało smutną informację. Nie żyje 40-letnia Pelagia. Była najstarszym hipopotamem w Polsce.

Pelagia była najstarszym hipopotamem w Polsce / Wojciech Olkuśnik / East News

Warszawskie zoo poinformowało o śmierci 40-letniej hipopotamicy Pelagii, najstarszego hipopotama w Polsce.

Pelagia urodziła się 19 września 1985 roku we wrocławskim zoo, początkowo nosiła imię Isaura.

Opiekunowie opisują ją jako wyjątkowo inteligentną.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

"Królowa oddała koronę"

"Dzisiaj, 23 grudnia, pożegnaliśmy naszą samicę hipopotama nilowego Pelagię" - napisało warszawskie zoo we wpisie na Facebooku.

"Królowa oddała swoją koronę oraz tytuł najstarszego hipopotama w Polsce" - podkreślili.

Pelagia urodziła się we wrocławskim ogrodzie zoologicznym 19 września 1985 roku. Był to czas popularności brazylijskiego serialu o niewolnicy Isaurze. Dlatego najpierw miała na imię Isaura.

Zmieniono je rok później, gdy trafiła do zoo w Paryżu. Potem był ogród zoologiczny w Niemczech. Ostatecznie trafiła do Warszawy.

"Opiekunowie zawsze określali ją jako charakterną, twardo stąpającą po ziemi. Zdecydowanie Pelagia była hipopotamicą, która nie daje sobie w kaszę dmuchać" - napisało zoo.

"Taka starsza Pani z torebką pełną cegieł"

"Taka starsza Pani z torebką pełną cegieł". Potrafiła bezbłędnie wyczuć kiedy coś ,,kombinujemy" i komplikować nasze plany. Cechowała się niesamowita inteligencją, a na jej zaufanie zdecydowanie trzeba było sobie zasłużyć" - dodano we wpisie.

Zoo podkreśla, że od 2011 roku Pelagia miała kilku opiekunów i każdy wiedział, że jest to hipopotam wyjątkowy.

"Zdecydowanie mistrzyni treningów medycznych, dzięki którym mogliśmy się przygotować i na ten moment. Eutanazja to nie łatwy proces, ale monitorując jej komfort życia, wiedzieliśmy, że jest to ten czas. Moment, w którym pozwolimy jej odejść z należnym jej szacunkiem" - napisali opiekunowie.