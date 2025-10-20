Kierowcy doczekali się historycznego momentu – oficjalnie otwarto ostatni brakujący fragment drogi ekspresowej S3. Od teraz trasę od Świnoujścia do granicy z Czechami w Lubawce można pokonać jednym ciągiem.

Na Pomorzu Zachodnim padł ważny komunikat: ostatni odcinek drogi ekspresowej S3, między węzłami Świnoujście Łunowo a Międzyzdroje, został oficjalnie oddany do użytku. Ta wiadomość ucieszyła przede wszystkim kierowców, którzy od teraz mogą komfortowo i bezpiecznie przejechać całą trasę od północnego krańca Polski aż po czeską granicę w Lubawce.

S3 - kluczowy fragment europejskiej sieci

Droga ekspresowa S3 to nie tylko lokalna wygoda. To część Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk oraz fragment prestiżowej trasy E65, która łączy szwedzkie Malmö z grecką Chanią na Krecie. Cała trasa mierzy niemal 4 tysiące kilometrów i jest jednym z najważniejszych szlaków komunikacyjnych Europy. To właśnie przez Polskę przechodzi blisko 470 km tego kluczowego korytarza transportowego.

Budowa S3 to nie tylko poprawa komfortu jazdy - to także impuls dla rozwoju gospodarczego regionu. Szczególne znaczenie nowa trasa ma dla portu w Świnoujściu, który zyskuje teraz bezpośrednie, szybkie i wygodne połączenie z południem Polski oraz Europą.

Ostatni odcinek - od Świnoujścia do Troszyna

Ostatni oddany fragment - odcinek Świnoujście Łunowo - Międzyzdroje - był brakującym elementem całej trasy S3. Droga na odcinku Świnoujście - Troszyn liczy 33 km i podzielona została na dwa etapy: Świnoujście - Dargobądz oraz Dargobądz - Troszyn. Umowy na projektowanie i budowę podpisano w 2020 roku, a prace rozpoczęły się na początku 2022 roku. Teraz kierowcy mogą już korzystać z pełnej infrastruktury na całym odcinku.

Łącznie cała S3 liczy 471 km - z czego 17 km to wspólny przebieg z autostradą A6. Koszt realizacji całej inwestycji od Świnoujścia do Lubawki w latach 2007-2025 wyniósł ponad 15 mld złotych, z czego aż 7,7 mld zł pochodziło z dofinansowania unijnego.