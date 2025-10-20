Najpierw były maile z groźbami, a następnie próba spotkania twarzą w twarz. Szukając jej w szpitalu, miał przy sobie 3 noże. 42-letni mieszkaniec Śląska został zatrzymany za nękanie i grożenie krakowskiej lekarce. Trafił na trzy miesiące do aresztu.

/ Małopolska Policja /

Niebezpieczny incydent w krakowskim szpitalu im. Babińskiego.

Policja zatrzymała 42-letniego mieszkańca Śląska po tym, jak przez kilkanaście tygodni nękał 29-letnią lekarkę, a następnie próbował spotkać się z nią osobiście, mając przy sobie trzy noże.

Szybka reakcja personelu oraz policji zapobiegła tragedii. Mężczyzna usłyszał zarzuty i trafił do aresztu.

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej rmf24.pl

W Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu, który mógł skończyć się tragicznie. 42-letni mieszkaniec Śląska od kilkunastu tygodni nękał 29-letnią lekarkę, z którą miał kontakt podczas leczenia.

Kobieta otrzymywała od niego niepokojące maile z groźbami. Sytuacja eskalowała, gdy mężczyzna postanowił osobiście pojawić się w szpitalu im. Babińskiego w Krakowie, gdzie pracuje kobieta.

Próba spotkania w szpitalu z trzema nożami

Do pierwszego incydentu doszło 15 października, kiedy mężczyzna rozpytywał personel szpitala o lekarkę. Nie udało mu się jednak z nią spotkać. Następnego dnia pojawił się ponownie, próbując dostać się do kobiety.

Ochroniarze szpitala zauważyli, że mężczyzna ma przy sobie trzy noże. Jak tłumaczył, "noże służyły mu do smarowania bułek masłem". Pracownicy ochrony natychmiast odebrali mu niebezpieczne przedmioty, a mężczyzna opuścił teren szpitala.



Szybka reakcja służb i policyjna ochrona

Dyrekcja szpitala niezwłocznie powiadomiła policję. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring oraz odebrane noże. Policjanci ustalili, że 42-latek od dłuższego czasu nękał lekarkę drogą mailową. Kobiecie zaproponowano policyjną ochronę ze względu na realne zagrożenie.

Okazało się również, że mężczyzna nie mieszka już z matką, ponieważ na początku października dotkliwie ją pobił. W związku z tym sąd wydał wobec niego nakaz opuszczenia miejsca zamieszkania oraz zakaz zbliżania się do matki.



Zatrzymanie i areszt

Policjanci szybko ustalili miejsce pobytu 42-latka. Do zatrzymania doszło 17 października we wczesnych godzinach rannych. Podczas przeszukania mieszkania zabezpieczono nośniki elektroniczne oraz nóż, który mężczyzna niedawno kupił w sklepie z militariami.

Jak podkreślają funkcjonariusze, "bardzo prawdopodobne jest, że gdyby nie reakcja personelu szpitala i zdecydowane działanie policjantów, mogło dojść do tragedii".



42-latek usłyszał zarzuty gróźb karalnych oraz stalkingu. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące. Izolacja będzie odbywać się na oddziale zamkniętym w areszcie śledczym.