Dziesięć osób, w tym niemowlę, zginęło w niedzielę w zbrojnym ataku w meksykańskim stanie Puebla - poinformowało ministerstwo bezpieczeństwa publicznego tego stanu. Według wstępnych doniesień grupa uzbrojonych mężczyzn wtargnęła do domu i otworzyła ogień do przebywających w nim ludzi.

W niedzielę rano w regionie Mixteca w Puebla doszło do masakry. Zginęło 10 członków rodziny ze społeczności Texcalapa, należącej do gminy Tehuitzingo - informuje meksykański, niezależny serwis Noticias con Moctezuma.

Grupa uzbrojonych mężczyzn miał wtargnąć do jednego z domów i otworzyć ogień do jego mieszkańców.

Wśród ofiar jest sześciu mężczyzn, trzy kobiety i dziecko, które urodziło się miesiąc i 20 dni temu.