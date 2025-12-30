Długie, piaszczyste plaże, spektakularne klify i lazurowe morze – tak wygląda Teneryfa w katalogach biur podróży. Jednak za malowniczymi krajobrazami kryje się poważny kryzys środowiskowy. Unia Europejska właśnie potępiła Hiszpanię za nielegalne odprowadzanie ścieków do oceanu, a głównym winowajcą okazała się popularna wyspa turystyczna.

Teneryfa pod lupą Unii Europejskiej: Turystyczny raj z problemem ścieków / Shutterstock

Teneryfa, ulubiona wakacyjna wyspa, zmaga się z poważnym problemem zanieczyszczenia środowiska przez nieoczyszczone ścieki.

UE oskarża Hiszpanię o łamanie przepisów - aż 12 miejsc na Teneryfie wylewa ścieki bezpośrednio do morza, co zagraża zdrowiu i ekosystemom.

Brak kanalizacji w takich miejscach jak La Arena czy San Isidro powoduje częste zamykanie plaż i szkodzi turystyce.

Pomimo inwestycji, infrastruktura kanalizacyjna jest przestarzała, a poprawa sytuacji dopiero się zaczyna.

Teneryfa, największa z Wysp Kanaryjskich, od lat przyciąga miliony turystów z całego świata. Słońce przez większą część roku, imponujące krajobrazy i znakomite warunki do wypoczynku sprawiają, że wyspa uchodzi za jedno z najatrakcyjniejszych miejsc na wakacje. Niestety, coraz częściej w mediach pojawiają się doniesienia o krytycznym stanie środowiska naturalnego na Teneryfie, a zwłaszcza o narastającym problemie ścieków.

Według informacji podanych przez CanarianWeekly oraz teneriffa-news, nieprawidłowe gospodarowanie ściekami to obecnie największe wyzwanie ekologiczne i zdrowotne na całych Wyspach Kanaryjskich. Unia Europejska nie zamierza dłużej przymykać oka na ten problem i 19 grudnia wydała oficjalny wyrok, w którym oskarża Hiszpanię o łamanie unijnych przepisów dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych.

Unia Europejska reaguje: Wyrok i ostrzeżenia

UE w swoim wyroku podkreśliła, że w aż 29 obszarach miejskich Hiszpanii ścieki trafiają bezpośrednio do morza, bez żadnej filtracji i oczyszczania. To poważne naruszenie unijnych dyrektyw środowiskowych, mających chronić zdrowie mieszkańców i turystów oraz zapobiegać degradacji ekosystemów morskich.

Szczególnie niepokojąca sytuacja panuje na Teneryfie - aż 12 z tych problematycznych obszarów znajduje się właśnie na tej wyspie. Wśród najbardziej dotkniętych miejscowości wymienia się Adeje, Arona, Candelarię, San Isidro i Puerto de Santiago. Co gorsza, niektóre regiony, takie jak La Arena, San Isidro-Litoral, Sueño Azul i Valle de la Orotava, w ogóle nie posiadają miejskich systemów kanalizacyjnych.

Brak odpowiedniej infrastruktury kanalizacyjnej sprawia, że coraz częściej plaże na Teneryfie muszą być zamykane z powodu złej jakości wody. To nie tylko cios dla branży turystycznej, ale także poważne zagrożenie dla zdrowia odwiedzających. Władze wyspy przyznają, że mimo dynamicznego rozwoju miejscowości turystycznych, systemy kanalizacyjne pozostały na poziomie sprzed lat. W efekcie ścieki z hoteli i domów trafiają do oceanu, zanieczyszczając wody i stwarzając ryzyko dla ludzi i przyrody.

Teneryfa pod ostrzałem UE: Turyści kąpią się w ściekach / Shutterstock

Problemy z gospodarką ściekową na Wyspach Kanaryjskich ciągną się od dekad. Już w 2021 roku Unia Europejska wezwała władze Hiszpanii do podjęcia zdecydowanych działań naprawczych. Choć sytuacja uległa częściowej poprawie, wciąż pozostaje daleka od unijnych standardów. Władze wyspy tłumaczą, że inwestycje w oczyszczalnie ścieków i sieci kanalizacyjne są obecnie większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale wiele projektów jest dopiero w fazie realizacji.

W połowie 2025 roku kanaryjski minister środowiska i energii Mariano Hernández Zapata przyznał otwarcie, że przez dziesięciolecia infrastruktura była zaniedbywana. Teraz, pod presją Unii Europejskiej, lokalne władze deklarują przyspieszenie inwestycji i poprawę sytuacji.

Co dalej z turystyką na Teneryfie?

Decyzja Unii Europejskiej i nagłośnienie problemu ścieków na Wyspach Kanaryjskich stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo turystów wybierających Teneryfę na miejsce wypoczynku. Choć na razie nie przewidziano kar finansowych, a władze zapewniają o intensywnych pracach nad poprawą infrastruktury, turyści powinni zachować czujność i śledzić aktualne informacje dotyczące jakości wody na wyspie.

Jedno jest pewne - rajskie plaże zasługują na czystą wodę, a turyści na bezpieczny wypoczynek.