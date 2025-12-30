W Chinach w regionie Xinjiang oddano do użytku najdłuższy tunel autostradowy na świecie – Tianshan-Shengli. Ta imponująca inwestycja o wartości 5,6 miliarda euro nie tylko skraca czas podróży przez góry z trzech godzin do zaledwie 20 minut, ale także ustanawia nowe standardy w budownictwie infrastrukturalnym.

Chiny otwierają najdłuższy tunel autostradowy świata! Tianshan-Shengli zmienia mapę regionu / Xinhua/ABACA / PAP

Zobacz również: To będzie najdłuższy i najgłębszy podmorski tunel drogowy

W Chinach po pięciu latach prac otwarto tunel Tianshan-Shengli. To właśnie ten obiekt, mierzący aż 22,13 kilometra, stał się nowym rekordzistą. Tunel przebiega przez majestatyczne pasmo górskie Tian-Shan, będąc kluczowym elementem autostrady Urumqi-Yuli.

Koszt inwestycji przyprawia o zawrót głowy - 46,7 miliarda juanów, czyli w przeliczeniu około 5,6 miliarda euro. Tak ogromny budżet pozwolił na zastosowanie najnowocześniejszych technologii w dziedzinie budownictwa tunelowego. Inżynierowie z China Communications Construction Co (CCCC) postawili na innowacyjne metody planowania, pomiarów oraz konstrukcji ultradługich tuneli. Zastosowano także inteligentne systemy zarządzania ruchem oraz zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, które mają stać się wzorem dla przyszłych inwestycji na całym świecie.

Przełom dla mieszkańców i biznesu: z trzech godzin do 20 minut!

Nowy rekord świata! Oto tunel, który połączył Xinjiang i całą Azję Środkową / Xinhua/ABACA / PAP

Jednym z najbardziej odczuwalnych efektów otwarcia tunelu Tianshan-Shengli jest radykalne skrócenie czasu przejazdu przez górzysty teren Xinjiangu. Dotychczasowa, trwająca nawet trzy godziny podróż przez kręte górskie drogi, teraz zajmuje zaledwie 20 minut! To prawdziwa rewolucja dla mieszkańców regionu, a także znaczące ułatwienie dla transportu towarów i rozwoju biznesu.

Tunel składa się z dwóch równoległych rur, z których każda oferuje po dwa pasy ruchu. Od momentu otwarcia 26 grudnia 2025 roku, ruch odbywa się zgodnie z planem, a nowa infrastruktura już zdążyła znacząco poprawić połączenia komunikacyjne pomiędzy Xinjiangiem a Azją Środkową.