Od poniedziałku do piątku w przyszłym tygodniu mieszkańcy Warszawy mogą usłyszeć krótkie, kilkunastosekundowe uruchomienia syren alarmowych. Jak poinformował stołeczny ratusz, to element testów technicznych związanych z odbiorem zmodernizowanych punktów alarmowych.

Od poniedziałku w Warszawie ruszają testy syren alarmowych / Shutterstock

W przyszłym tygodniu - od 29 września do 3 października - w stolicy mogą występować krótkie, kilkunastosekundowe uruchomienia syren.

Syreny mogą być uruchamiane od godziny 8:00 do godzin popołudniowych.

W tym czasie prowadzone będą odbiory zmodernizowanych punktów alarmowych w ramach Systemu Alarmowania i Ostrzegania Ludności (SAOL) wojewody mazowieckiego.



Nie ma powodów do niepokoju

Włączenia syren, które potrwają zaledwie kilkanaście sekund, mają na celu jedynie sprawdzenie poprawności ich działania.

Władze miasta apelują, by w przypadku usłyszenia krótkiego dźwięku syreny nie podejmować żadnych działań. To tylko testy techniczne, które nie są związane z żadnym realnym zagrożeniem dla mieszkańców.

Testy potrwają do końca tygodnia, a ich celem jest zapewnienie sprawności i skuteczności systemu ostrzegania w razie sytuacji kryzysowych.