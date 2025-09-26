Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek na ulicy Piłsudskiego w Bytomiu (Śląskie). Pięcioletnia dziewczynka wbiegła na przejście dla pieszych na czerwonym świetle, zmuszając kierowcę miejskiego autobusu do nagłego hamowania. Jedna z pasażerek została ranna.

Dziewczyna nagle wbiegła przed autobus, który ostro zahamował / Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej / Shutterstock

W poniedziałek, około godziny 14:30 na ulicy Piłsudskiego w Bytomiu (Śląskie) pięcioletnia dziewczynka wbiegła na przejście dla pieszych na czerwonym świetle.

Na szczęście kierowca miejskiego autobusu linii M102 zdążył zahamować.

Dziewczynka się wystraszyła i upadła na jezdnię, ale nic jej się nie stało.



Niestety, nagłe hamowanie miało swoje konsekwencje dla pasażerów autobusu.

"Wskutek wymuszonego nagłego hamowania, jedna z pasażerek autobusu uderzyła w kasownik i wymagała pomocy medycznej. Na miejscu interweniowała policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego" - poinformowało Przedsiębiorstwo Komunikacji Metropolitalnej, które opublikowało nagranie z monitoringu, na którym widać całe zdarzenie.

Wraz z filmem pojawił się apel do pasażerów i pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności.







