Od 23 do 26 października 2025 roku w EXPO Kraków odbędą się 28. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie. W piątek wystartowała sprzedaż biletów. Dotychczas swój udział potwierdziło już ponad 450 wystawców oraz 800 autorów z Polski i zagranicy. Hasłem tegorocznej edycji jest cytat z "Ziemi Obiecanej" Władysława Reymonta - "Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem".

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie w 2023 r. / Łukasz Gągulski / PAP

Którzy pisarze pojawią się na Targach Książki w Krakowie?

Od 23 do 26 października EXPO Kraków ponownie stanie się centrum literackiego życia w Polsce.

Wszystko za sprawą 28. Międzynarodowych Targów Książki w Krakowie - największego tego typu wydarzenia w kraju, które co roku przyciąga dziesiątki tysięcy czytelników, autorów i wydawców z Polski i zagranicy.

Przed uczestnikami cztery dni pełne premier, spotkań, inspirujących dyskusji i emocji, które pozostają w pamięci na długo. Organizatorem są Targi w Krakowie.



Hasłem tegorocznej edycji jest cytat z "Ziemi Obiecanej" Władysława Reymonta: "Nie jestem maszyną, jestem człowiekiem".

Dotychczas swój udział potwierdziło już ponad 450 wystawców oraz 800 autorów z Polski i zagranicy.

W tym roku EXPO Kraków odwiedzą m.in. Katarzyna Bonda, Wojciech Chmielarz, Ałbena Grabowska, Katarzyna Grochola, Mikołaj Grynberg, Grzegorz Kasdepke, Adam Kay, Marek Krajewski, Robert Makłowicz, Katarzyna Puzyńska, Anda Rottenberg, Zyta Rudzka, Michał Rusinek, Rafał Trzaskowski, Szczepan Twardoch, Adam Wajrak czy Ewa Woydyłło.

Obok czołowych polskich pisarzy, udział wezmą także bestsellerowi autorzy zagraniczni: Dmitry Glukhovsky, Graham Masterton, B.A. Paris, Antonio Scurati oraz Samantha Shannon.

Zmiany w przestrzeni targów

W tym roku organizatorzy przearanżowali przestrzeń wystawienniczą w Hali Namiotowej Karpaty.

Obok 16 stref autografowych przygotowano ponad 60 stoisk wystawienniczych, scenę na spotkania autorskie z dwiema oddzielnymi strefami autografów, kawiarnię ze strefą relaksu, Dziecięcą Strefę Zabaw prowadzoną m.in. przez Fundację Burza Mózgów i Harper Kids oraz szatnię dla odwiedzających.



W tym roku ponownie będą obowiązywać vouchery na spotkania z wybranymi autorami w Strefach Autora. Można je pobrać bezpłatnie online po zakupie biletu lub odebrać w dniu wydarzenia - przy stoisku wydawcy lub w punkcie informacji.



LINK DO BILETÓW: https://www.eventim.pl/artist/miedzynarodowe-targi-ksiazki-w-krakowie/28-miedzynarodowe-targi-ksiazki-w-krakowie-3974467/

Program wydarzenia i lista wystawców dostępne są na stronie https://ksiazka.krakow.pl/