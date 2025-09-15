Jak odczytywać komunikat ostrzegawczy? Jak zachować się w przypadku usłyszenia syreny alarmowej? O tym wszystkim informują w najnowszym komunikacie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Instrukcja jest m.in. pokłosiem zbagatelizowania przez część mieszkańców Świdnika dźwięku syren alarmowych, które zawyły w sobotę w związku z zagrożeniem potencjalnym "atakiem z powietrza", a także naruszeniem przez rosyjskie drony polskiej przestrzeni powietrznej 10 września.

"Wyje syrena alarmowa w Świdniku, reakcja ludzi? Praktycznie żadna"

W sobotę 13 września część mieszkańców województwa lubelskiego dostała alert: "Zagrożenie atakiem z powietrza. Zachowaj szczególną ostrożność. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów". Wieczorem alert został odwołany. M.in. w Chełmie i Świdniku zawyły syreny alarmowe. Okazuje się, że były osoby, które to zbagatelizowały

"Nie ma tu miejsca na dyskusje, jeśli wojsko, sztaby kryzysowe te wojewódzkie i powiatowe wydają takie polecenie - my musimy je wykonać. Przed nami też duża praca edukacyjna, w szkołach i wśród mieszkańców" - napisał w swoich mediach społecznościowych burmistrz Świdnika Marcin Dmowski.

Remiza.pl opublikowała nagranie ukazujące bezmyślność części mieszkańców, dodając: "Idealny przykład, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Wyje syrena alarmowa w Świdniku, reakcja ludzi? Praktycznie żadna".

MSWiA i Państwowa Straż Pożarna przypominają, że nie tylko zagrożenia związane z trwającą za naszą wschodnią granicą wojną, ale też dezinformacja, cyberataki, sabotaż, terroryzm czy ekstremalne zjawiska pogodowe, m.in. burze lub powodzie błyskawiczne, to wyzwania, które mogą dotknąć każdego z nas. Co w związku z tym należy wiedzieć?

Jak będzie wyglądało ogłoszenie i odwołanie alarmu dla ludności cywilnej?

MSWiA informuje, że ogłoszenie alarmu należy rozpoznać po:

  • sygnale dźwiękowym: modulowanym dźwięku syreny, który będzie trwał 3 minuty,
  • zapowiedzi słownej: trzykrotnie powtarzanym komunikacie: "Uwaga! Ogłaszam alarm...",
  • znaku: żółtym trójkącie, który może być umieszczany w miejscach publicznych, na pojazdach służb; może też być wyświetlany w mediach.

Przy odwołaniu alarmu podobnie należy się spodziewać:

  • sygnału dźwiękowego: modulowanego dźwięku syreny, który będzie trwał 3 minuty,
  • trzykrotnie powtarzanym komunikacie: "Uwaga! Odwołuję alarm...",
  • żółtym trójkącie.

Co robić najpierw w przypadku uruchomienia sygnałów alarmowych?

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa instruuje:

  • pamiętaj, aby zachować spokój, 
  • stosuj się do komunikatów wydawanych ustnie i jak najszybciej podejmuj odpowiednie działania ochronne,
  • jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami,
  • sprawdź, gdzie są twoi domownicy i osoby z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie,
  • gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.

MSWiA i RCB o zawartości plecaka ewakuacyjnego

Resort w przygotowanym poradniku bezpieczeństwa przypomina, że w plecaku ewakuacyjnym - na wypadek wystąpienia zagrożenia i konieczności natychmiastowej samoewakuacji - powinny się znaleźć rzeczy, które pozwolą przetrwać 72 godziny, a więc m.in. woda, żywność, powerbank, latarka, gotówka w niewielkich nominałach, zapałki lub zapalniczka, dokumenty, filtry lub tabletki do uzdatniania wody, leki, radio na baterie lub na korbkę, scyzoryk, długopis.