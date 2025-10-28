Ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie limitów połowowych na Morzu Bałtyckim na 2026 rok. Decyzja oznacza znaczący wzrost kwot na szprota i śledzia centralnego w stosunku do propozycji Komisji Europejskiej. To dobra wiadomość dla polskich rybaków, którzy otrzymają większy dostęp do najważniejszych dla siebie gatunków ryb.

Ministrowie rolnictwa UE po długich negocjacjach zgodzili się na zwiększenie kwot połowowych na szprota o 45 proc. i śledzia centralnego o 15 proc. na 2026 rok.

Limit połowów dorsza pozostanie bez zmian, mimo propozycji Komisji Europejskiej na ich ograniczenie z powodu złego stanu populacji tej ryby.

Kwoty połowowe na Bałtyku - przełom w negocjacjach UE

Wielogodzinne negocjacje ministrów rolnictwa krajów Unii Europejskiej zakończyły się sukcesem - przynajmniej z perspektywy polskich rybaków. Uzgodniono, że w 2026 roku kwota połowowa na szprota wzrośnie aż o 45 procent, a na śledzia centralnego - o 15 procent w stosunku do pierwotnych propozycji Komisji Europejskiej. Ilość dorsza, zarówno wschodniobałtyckiego, jak i zachodniobałtyckiego, pozostanie na niezmienionym poziomie.

Z punktu widzenia Polski i polskich rybaków jest to niewątpliwie sukces - ocenił wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak, który reprezentował nasz kraj podczas unijnych negocjacji.

Szprot i śledź - najważniejsze dla Polski

Wzrost kwot połowowych dotyczy przede wszystkim dwóch gatunków: szprota i śledzia centralnego. To właśnie te ryby są kluczowe dla polskiego rybołówstwa. Komisja Europejska proponowała, by limit połowowy na szprota wynosił 139 500 ton, a na śledzia centralnego - 83 881 ton, czyli tyle, ile w 2025 roku. Jednak przedstawiciele państw członkowskich wynegocjowali znacznie wyższe wartości.

W 2026 roku kwota połowowa dla szprota przekroczy 200 tysięcy ton. Jak wyjaśnił wiceminister Jacek Czerniak, "z tego rybacy polscy, zgodnie z algorytmem, będą mieć 60 tys. ton". To znaczący wzrost w porównaniu z wcześniejszymi latami i szansa na poprawę sytuacji ekonomicznej polskich rybaków.

Ta decyzja jest bardzo dobra. (...) Poinformujemy naszych rybaków na spotkaniach o (...) wielkości kwot połowowych - zapowiedział Czerniak.

Dorsz - bez zmian, ale i bez dodatkowych ograniczeń

Nie zmieni się sytuacja dotycząca połowów dorsza. Limit na tzw. połowy przypadkowe dorsza wschodniobałtyckiego wyniesie 430 ton, a dorsza zachodniobałtyckiego - 266 ton. To dokładnie tyle samo, ile w roku 2025, mimo że Komisja Europejska proponowała redukcję tych limitów odpowiednio do 159 i 42 ton. Utrzymany zostaje także obowiązujący od 2020 roku zakaz połowów dorsza na Bałtyku ze względu na zły stan populacji tej ryby, jak również zakaz połowów rekreacyjnych.

Zrównoważone rybołówstwo i ochrona środowiska

W oficjalnym komunikacie, wydanym po zakończeniu rozmów, podkreślono, że ministrowie wzięli pod uwagę "względy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne, dążąc do zapewnienia zrównoważonych praktyk połowowych przy jednoczesnym wspieraniu źródeł utrzymania osób zatrudnionych w przemyśle rybnym".

Unia Europejska od lat stara się pogodzić interesy rybaków z koniecznością ochrony zasobów morskich. "Morze Bałtyckie stoi w obliczu licznych wyzwań, takich jak utrata różnorodności biologicznej, zmiana klimatu, skutki przełowienia w przeszłości oraz wysoki poziom zanieczyszczeń i śmieci. Aby sprostać tym wyzwaniom i zapewnić zrównoważone rybołówstwo oraz zdrowe środowisko morskie, UE opowiada się za długoterminowym podejściem do zrównoważonego rozwoju" - podkreślono w komunikacie.

Co roku Komisja Europejska przygotowuje propozycje limitów połowowych na główne gatunki ryb w Morzu Bałtyckim: śledzia, szprota, dorsza, łososia i gładzicę. Propozycje te są następnie przedmiotem intensywnych negocjacji pomiędzy państwami członkowskimi, które ostatecznie zatwierdzają limity na kolejne lata.