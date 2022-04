Myślę, że będziemy gotowi do końca roku przedstawić plan wdrażania stref czystego transportu. Do końca przyszłego roku pilotażowe wdrożenie tej strefy, a do końca 2025 roku całkowite wdrożenie. Są to oczywiście tylko wskazówki, szczegółowe decyzje w zakresie terminów podejmą radni - powiedział dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Podczas konferencji z udziałem przedstawicieli stołecznego ratusza zaprezentowano raport TRUE Initiative oparty na ponad 220 tys. pomiarów rzeczywistych emisji spalin z niemal 150 tys. pojazdów poruszających się po warszawskich ulicach. Autorzy raportu rekomendują wprowadzenie w pierwszej kolejności ograniczenia dla samochodów niespełniających wymagań normy emisji spalin Euro 4 (czyli z rocznika 2005 i starszych), a następnie rozszerzyć te ograniczenia także na pojazdy z silnikami Diesla z kategorii Euro 4 i 5 (tj. roczniki 2006-2014). Chodzi o strefy czystego transportu, gdzie takie auta nie mogłyby wjeżdżać. Diesle psują warszawskie powietrze Wprowadzenie strefy czystego transportu jest nałożone na nas uchwałą sejmiku mazowieckiego - powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Jakość powietrza w Warszawie spowodowana trującymi dieslami jest zła i nie poprawia się pomimo tego, że dochodzi do wymiany floty samochodów - dodał. Zaznaczył, że wprawdzie stacje pomiarowe pokazywały spadek stężenia szkodliwych substancji na przestrzeni ostatnich 15 lat, jednak ostatnie lata pokazują, że ten trend się wypłaszczył. Oznacza to, że pomimo że jeździmy coraz nowszymi samochodami to ta jakość powietrza w Warszawie nie jest najlepsza - podkreślił. Głos zabrał również dyrektor Biura Zarządzania Ruchem Drogowym Tamas Dombi. Dalszym etapem wdrażania stref czystego transportu będzie opracowanie analizy, która przedstawi scenariusze wdrożenia stref czystego transportu w Warszawie. Eksperci będą przez kilka miesięcy nad tym pracować - powiedział. Zaznaczył, że potem odbędą się konsultacje społeczne a następnie skonsultowane rozwiązania zostaną przedłożone radnym. Radni mają 60 dni na podjęcie uchwały o wdrożeniu stref czystego transportu. Potem wdrożenie stref jest zadaniem technicznym polegającym na wprowadzeniu organizacji ruchu. Tak jak w przypadku strefy płatnego parkowania. Zostaną ustawione specjalne znaki na granicy stref - wskazał i dodał, że dostosowano też kodeks wykroczeń - za nieuprawniony wjazd do strefy grozi grzywna do 500 złotych. Plan wdrożenia jeszcze w tym roku Myślę, że będziemy gotowi do końca roku przedstawić plan wdrażania stref czystego transportu. Do końca przyszłego roku pilotażowe wdrożenie tej strefy, a do końca 2025 roku całkowite wdrożenie. Są to oczywiście tylko wskazówki, szczegółowe decyzje w zakresie terminów podejmą radni - podkreślił Dombi. Jak wynika z raportu, niewielki procent kilkunastoletnich pojazdów z silnikiem Diesla w Warszawie odpowiada za nieproporcjonalnie dużą część emisji samochodowych spalin. Wspólny raport TRUE Initiative i Warszawy pokazuje, że to właśnie te starsze auta mają największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza w Warszawie. Tylko 6 proc. najstarszych pojazdów z silnikiem Diesla (wyprodukowanych przed 2006 r.) odpowiada za 18 proc. emisji szkodliwych tlenków azotu i 37 proc. emisji pyłów zawieszonych powodowanych przez wszystkie diesle w Warszawie. Badanie zanieczyszczenia powietrza zrealizowała Międzynarodowa Rada Czystego Transportu (International Council on Clean Transportation) na zlecenie TRUE Initiative przy współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy. W sześciu warszawskich lokalizacjach na przełomie września i października 2020 dokonano 220 tys. pomiarów metodą TRUE (The Real-World Urban Emissions) na niemal 150 tys. pojazdach różnego typu. Najstarsze auta emitują najwięcej zanieczyszczeń 17 proc. samochodów osobowych poruszających się po Warszawie spełnia wymogi normy Euro 3 lub starsze (pojazdy wyprodukowane przed 2006 r.). To właśnie ta najstarsza grupa aut emituje najwięcej zanieczyszczeń - 37 proc. emisji tlenków azotu oraz 52 proc. pyłów. Pomiary wskazują, że emisje szkodliwych gazów wzrastają nawet kilkukrotnie wraz z wiekiem pojazdów. Jednocześnie samochody z silnikiem Diesla emitują więcej zanieczyszczeń niż pojazdy benzynowe z podobnych roczników. Jest to zauważalne w przypadku tlenków azotu i szczególnie widoczne w przypadku pyłów PM pochodzących z rur wydechowych - w tym drugim przypadku różnica między emisjami emitowanymi przez samochody z silnikiem Diesla a benzynowymi z tej samej kategorii jest od 4 do 11 razy większa. Te badania są ważnym argumentem, żeby przekonać radnych i mieszkańców Warszawy do tego, żeby ograniczyć liczbę diesli jeżdżących po stołecznych drogach - podkreślił wiceprezydent Warszawy i zaapelował do warszawiaków, żeby nie kupowali takich aut. Warszawiacy, nie kupujcie starych diesli. One trują nas wszystkich - powiedział Olszewski. Zobacz również: "Kino Ukraina" w Muzeum Powstania Warszawskiego

