Wybitne sportsmenki będą rozmawiać w sobotę z uczestnikami akcji "Sport jest Kobietą - Śniadanie Mistrzyń". Na zaproszenie Otylii Jędrzejczak w najbliższą sobotę do Serocka pod Warszawą przyjedzie medalistka olimpijska Natalia Czerwonka, a także utytułowana biathlonistka Weronika Nowakowska i mistrzyni Europy w koszykówce kobiet Patrycja Czepiec.

Otylia Jędrzejczak / Materiały prasowe

Śniadanie Mistrzyń to zajęcia edukacyjno-sportowe, w trakcie których bardzo duży nacisk stawiany jest na motywację oraz budowanie wzajemnych relacji. W tym roku odsłony tej akcji odbyły się w Łodzi oraz Żninie w Kujawsko-Pomorskiem. Po spotkaniu w hotelu Narvil w Serocku, na początku grudnia odbędą się jeszcze zajęcia w Nowym Sączu.

Tematem sobotniego spotkania będzie "porażka, jako przystanek w drodze do sukcesu".

Wiem doskonale, że pogodzenie się z porażką jest bardzo trudnym zadaniem, a, by odnieść sukces, trzeba te porażki umieć wykorzystać. Tak jest w sporcie, ale nie tylko, bo we wszystkich innych dziedzinach życia zasada jest bardzo podobna. I właśnie o tym będziemy rozmawiać w hotelu Narvil - mówi Otylia Jędrzejczak, najlepsza zawodniczka w historii polskiego pływania. To właśnie Fundacja Otylii Jędrzejczak jest organizatorem projektu "Sport jest Kobietą - Śniadanie Mistrzyń". Warsztaty dofinansowane są przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz firmę CityMotors Gdańsk, a ta edycja także przez hotel Narvil.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.15, a w programie są m.in. dwa panele z zaproszonymi mistrzyniami oraz ćwiczenia prowadzone przez Klaudię Koźbiał, renomowaną krakowską trenerkę personalną. W dyskusji, obok Otylii Jędrzejczak, udział wezmą wicemistrzyni igrzysk w Soczi w łyżwiarstwie szybkim Natalia Czerwonka, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy w biathlonie Weronika Nowakowska, a także Patrycja Czepiec, mistrzyni Europy w koszykówce.