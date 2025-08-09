Na jednej z działek rolnych na Mazowszu doszło do niewielkiego wycieku ropy naftowej z rurociągu PERN. "Przyczyny ustali nasza komisja" - przekazał Paweł Łukaszewicz, rzecznik prasowy spółki.

Na Mazowszu doszło do niewielkiego wycieku ropy naftowej (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wyciek ropy naftowej na Mazowszu

Przedsiębiorstwo PERN poinformowało, że niewielki wyciek ropy naftowej został wykryty w piątek wieczorem na jednej z nitek wschodniego odcinka rurociągów w miejscowości Dobra (gm. Bodzanów, pow. płocki, woj. mazowieckie). "Wyciek zidentyfikowano na działce rolnej. Ropa naftowa nie była tłoczona w chwili zdarzenia z uwagi na brak planowych dostaw. Nie ma zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców" - przekazała spółka w sobotnim komunikacie.

Po wykryciu wycieku surowca z magistrali na miejsce zostały skierowane służby ratunkowe PERN oraz Państwowa Straż Pożarna, które zabezpieczyły teren. Spółka zapewniła, że awaria została usunięta, a fragment rurociągu na tym odcinku pozostanie czasowo wyłączony z eksploatacji do momentu pełnej oceny jego stanu technicznego.

"Pozostała infrastruktura PERN, w tym inne odcinki rurociągu, funkcjonują normalnie. Zdarzenie nie ma wpływu na bieżące dostawy do klientów" - przekazała spółka, jednocześnie podkreślając, że o awarii powiadomione zostały służby ochrony środowiska. "Rozpoczęto działania zmierzające do usunięcia środowiskowych skutków awarii przez wyspecjalizowaną firmę" - dodano.

Jaka była przyczyna?

Rzecznik PERN Paweł Łukaszewicz powiedział, że służby spółki odkopały w miejscu wycieku fragment rurociągu, z którego doszło do wycieku ropy naftowej i zabezpieczyły uszkodzenie. Wkrótce rozpocznie się rekultywacja terenu. Przyczyny wycieku ustali ostatecznie nasza komisja. Na tę chwilę nie mamy informacji o tym, żeby na to zdarzenie mogły mieć wpływ jakiekolwiek czynniki zewnętrzne, czy to ludzkie, czy też mechaniczne - dodał.

PERN - co to za przedsiębiorstwo?

PERN z siedzibą w Płocku to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spółka zarządza infrastrukturą krytyczną, odpowiadając m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej w Polsce do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech: Schwedt i Leuna, oraz za magazynowanie w swych bazach na terenie całego kraju surowca i paliw płynnych.

PERN zarządza w Polsce siecią ponad 2,5 tys. km rurociągów naftowych, ale też produktowych oraz posiada 19 baz paliw, których pojemność wynosi w sumie około 2,7 mln metrów sześciennych, a także cztery bazy ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześciennych.

