Na terenie ciepłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Policach (woj. zachodniopomorskie) stanął szyb wiertniczy, jednak nie jest to początek poszukiwań ropy naftowej, a wód geotermalnych. To właśnie one mogą stać się kluczem do czystej, ekologicznej energii cieplnej dla mieszkańców.

Odwierty geotermalne w Policach (zdj. podglądowe) / Pawel Murzyn/East News / East News Zobacz również: Dziki na plaży. Niecodzienne spotkania w Międzyzdrojach FILM

Śmierć konia w Świnoujściu. Prokuratura bada sprawę znęcania

Śmierć konia na ulicy. Zwierzę ciągnęło dorożkę

Motocyklista stracił kończynę. Makabryczny wypadek w Zachodniopomorskiem Celem prowadzonych prac jest wykonanie otworu badawczego o imponującej głębokości aż 2400 metrów. To właśnie tam specjaliści spodziewają się natrafić na pokłady gorącej wody, która mogłaby zasilić miejską sieć ciepłowniczą. Jest to odwiert badawczy. Na podstawie tego odwiertu stwierdzimy, jakie mamy parametry złoża i czy to złoże nadaje się do eksploatacji, aby mogło służyć jako źródło energii i abyśmy mogli mieć energię cieplną bardziej zieloną, bardziej ekologiczną - podkreśla Krystian Kowalewski, burmistrz Polic, cytowany przez Głos Szczeciński. Wody termalne, które mają być wykorzystane do celów ciepłowniczych, muszą spełniać rygorystyczne wymagania. Kluczowa jest temperatura - powinna wynosić co najmniej 70 stopni Celsjusza na wypływie. Nie mniej istotna jest także wydajność źródła, która powinna sięgać około 250 metrów sześciennych na godzinę. To właśnie te parametry będą przedmiotem szczegółowych badań podczas realizowanego odwiertu. W kwietniu tego roku gmina Police podpisała umowę ze spółką UOS Drilling SA, która odpowiada za wykonanie odwiertu. Prace mają być prowadzone w szybkim tempie. Będziemy starali się wykonać odwiert bardzo szybko i skończyć go w ciągu 5 miesięcy. Na pewno geotermia w tym miejscu ma duże szanse na realizację. Dla przykładu geotermia w Stargardzie dostarcza około 60 procent ciepła dla całego miasta - zapewnia Arkadiusz Biedulski, prezes spółki. Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki znaczącemu wsparciu finansowemu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył na ten cel aż 18 388 500 zł, co pozwala w całości pokryć koszty wykonania odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego wraz z niezbędną analizą złoża. Nie tylko Police stawiają na geotermię. Podobne badania ruszają także w Szczecinie, gdzie odwiert zostanie wykonany przy ulicy Dąbskiej, na terenie ciepłowni "Dąbska". Eksperci podkreślają, że wartość strumienia cieplnego w rejonie Szczecina wynosi około 90-100 MW/m2, co plasuje ten obszar w czołówce kraju pod względem potencjału geotermalnego. Ostateczną odpowiedź na pytanie o opłacalność i możliwości eksploatacji dadzą jednak dopiero wyniki próbnych odwiertów.