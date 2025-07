​Świnoujski samorząd podchodzi sceptycznie do niedawnych informacji o złożach odkrytych w Bałtyku. Kilka kilometrów od tego miasta mają znajdować się złoża ropy i gazu ziemnego. Eksperci studzą jednak entuzjazm, bo - jak zaznaczają - potrzebne są kolejne badania. Także władze Świnoujścia wzywają do rozwagi. "Musimy wziąć pod uwagę lokalny kontekst, przede wszystkim społeczny, ale także środowiskowy. Świnoujście to miasto o wyjątkowych walorach krajobrazowych i turystycznych" - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM Anetą Łuczkowską Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście.

Kilkaset litrów ropy dostało się do Bałtyku Niezwykłe odkrycie w Bałtyku Duże złoża ropy i gazu odkryła na Morzu Bałtyckim kanadyjska spółka Central European Petroleum. Mają one znajdować się sześć kilometrów od Świnoujścia w województwie zachodniopomorskim. Firma szacuje, że złoże Wolin East może zawierać 22 mln ton ropy naftowej oraz 5 mld metrów sześciennych gazu o jakości handlowej. Nowe złoża ropy i gazu na Bałtyku / Michał Czernek / PAP Jeśli te założenia się potwierdzą, to wydobycie ropy naftowej w Polsce mogłoby wzrosnąć nawet o 4-5 procent. Obecnie wydobywamy od 700 do 900 tysięcy ton rocznie ze wszystkich kopalń w kraju, natomiast gdybyśmy dodali do tego nowo odkryte złoże, nasz potencjał wzrósłby do poziomu ponad 2 milionów ton. Na razie jednak złoże musi zostać potwierdzone przez głównego geologa kraju, a dokumentację musi potwierdzić resort. Stanie się to najwcześniej za 3 miesiące. Zysk czy wręcz zagrożenie? Warto zwrócić uwagę na to, że dla Świnoujścia odkryte złoża ropy to nie tylko potencjalny zysk. Jak mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta Świnoujście, uruchomienie wydobycia to też spore ryzyko. Musimy wziąć pod uwagę lokalny kontekst, ale przede wszystkim także środowiskowy. Świnoujście to miasto o wyjątkowych walorach krajobrazowych i turystycznych. Przede wszystkim wielkie uzdrowisko z olbrzymią renomą, którą budowaliśmy wspólnie z mieszkańcami przez dziesięciolecia - powiedział w rozmowie z reporterką RMF FM Anetą Łuczkowską. O uwzględnienie głosu w ocenie opłacalności wydobycia - znalezionej koło Świnoujścia ropy - apelują też Niemcy. Tuż za naszą granicą są też niemieckie miejscowości wypoczynkowe, a ich władze boją się, że szyby naftowe odstraszą turystów.