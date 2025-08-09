Lody to nieodłączny element wakacji. Jednak najnowszy raport Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pokazuje, że za słodką przyjemnością mogą kryć się nieprawidłowości. Kontrole przeprowadzone w 2024 i 2025 roku wykazały liczne uchybienia w oznakowaniu i składzie lodów sprzedawanych w Polsce.

​Lody pod lupą inspektorów; kontrole ujawniły nieprawidłowości (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Skala kontroli i najważniejsze ustalenia

Pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w latach 2024 i 2025 odwiedzili 71 podmiotów na terenie całego kraju - były to zarówno zakłady produkcyjne, jak i lokale gastronomiczne. Skontrolowano lody mleczne, sorbety oraz lody wodne. Zastrzeżenia do składu lub oznakowania pojawiły się w 42,2 proc. przypadków. Dobrą wiadomością jest, że cechy organoleptyczne (smak, zapach, konsystencja) były zgodne z deklaracjami producentów. Jednak badania laboratoryjne wykazały, że w niektórych próbkach zawartość białka i tłuszczu odbiegała od wartości podanych na etykietach. W dwóch przypadkach wykryto konserwanty nieujęte w wykazie składników.

Najwięcej problemów z oznakowaniem

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło oznakowania lodów. W lokalach gastronomicznych inspektorzy kwestionowali sposób informowania klientów w 38,1 proc. przypadków, a w zakładach produkcyjnych - w 26,6 proc. Do najczęstszych uchybień należały:

brak wykazu składników dostępnego dla konsumentów,

stosowanie określeń "naturalne", "tradycyjne" czy "domowe" dla lodów z dodatkiem przetworzonych składników,

używanie nazw sugerujących inny skład niż rzeczywisty, np. "mleczne" dla lodów z tłuszczami roślinnymi,

brak informacji o producencie,

brak wskazania ilości kluczowych składników, np. orzechów czy owoców.

Przechowywanie i warunki sanitarne

W jednym z lokali gastronomicznych inspektorzy stwierdzili przechowywanie lodów w zbyt wysokiej temperaturze (-9,5 st. C zamiast wymaganych -18 st. C). W zakładach produkcyjnych warunki składowania nie budziły zastrzeżeń, choć w jednym przypadku wykryto surowce po upływie daty minimalnej trwałości.

Konsekwencje i działania edukacyjne

Wobec przedsiębiorców, którzy dopuścili się nieprawidłowości, prowadzone są postępowania administracyjne i grożą im kary finansowe. IJHARS podkreśla jednak, że kluczowe dla poprawy jakości żywności są edukacja, transparentność i współpraca z branżą spożywczą.

Na co zwracać uwagę, kupując lody?

IJHARS apeluje do konsumentów o świadome zakupy i sprawdzanie składu oraz oznakowania lodów. Producenci i sprzedawcy powinni natomiast dbać o rzetelne informowanie klientów i przestrzeganie przepisów.