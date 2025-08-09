Policja w hrabstwie Cheshire w Wielkiej Brytanii sięga po nowatorskie rozwiązania w walce z przemocą stadionową – funkcjonariusze będą mogli używać specjalnego sprayu z kodem DNA do znakowania pseudokibiców podczas meczów 4. ligi piłkarskiej. Dzięki tej technologii osoby łamiące prawo będą mogły zostać zidentyfikowane nawet po wielu miesiącach od zajścia.
Po udanych testach w marcu podczas meczu Crewe Alexandra - Port Vale, policja zdecydowała się wprowadzić to narzędzie podczas wszystkich meczów na tym poziomie rozgrywek (EFL League Two).
Spray z niewidocznym kodem DNA może być używany przez funkcjonariuszy policji do znakowania sprzętu, odzieży lub skóry w trakcie zamieszek na stadionach piłkarskich. Zgodnie z prawem stanowi to dowód kryminalistyczny, łączący daną osobę z konkretnym przestępstwem lub wydarzeniem.
Spray jest widoczny w świetle UV i utrzymuje się na skórze czy odzieży przez wiele miesięcy.
Policja - jak zaznaczono w komunikacie - oczekuje, że narzędzie to będzie działać odstraszająco na osoby zachęcające lub uczestniczące w zamieszkach przed, w trakcie i po meczach. Kibice będą mieli świadomość, że łamiąc prawo, zostaną spryskani roztworem, który pozwoli powiązać ich z miejscem przestępstwa.
Wdrożenie nowych przepisów rozpocznie się w sobotę podczas meczu Crewe Alexandra z Accrington Stanley.