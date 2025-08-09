Policja w hrabstwie Cheshire w Wielkiej Brytanii sięga po nowatorskie rozwiązania w walce z przemocą stadionową – funkcjonariusze będą mogli używać specjalnego sprayu z kodem DNA do znakowania pseudokibiców podczas meczów 4. ligi piłkarskiej. Dzięki tej technologii osoby łamiące prawo będą mogły zostać zidentyfikowane nawet po wielu miesiącach od zajścia.

Rewolucja na stadionach. Policja będzie znakować pseudokibiców sprayem (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Po udanych testach w marcu podczas meczu Crewe Alexandra - Port Vale, policja zdecydowała się wprowadzić to narzędzie podczas wszystkich meczów na tym poziomie rozgrywek (EFL League Two).

Jak działa spray z kodem DNA?

Spray z niewidocznym kodem DNA może być używany przez funkcjonariuszy policji do znakowania sprzętu, odzieży lub skóry w trakcie zamieszek na stadionach piłkarskich. Zgodnie z prawem stanowi to dowód kryminalistyczny, łączący daną osobę z konkretnym przestępstwem lub wydarzeniem.

Spray jest widoczny w świetle UV i utrzymuje się na skórze czy odzieży przez wiele miesięcy.

Prewencja i odstraszanie

Policja - jak zaznaczono w komunikacie - oczekuje, że narzędzie to będzie działać odstraszająco na osoby zachęcające lub uczestniczące w zamieszkach przed, w trakcie i po meczach. Kibice będą mieli świadomość, że łamiąc prawo, zostaną spryskani roztworem, który pozwoli powiązać ich z miejscem przestępstwa.

Wdrożenie nowych przepisów rozpocznie się w sobotę podczas meczu Crewe Alexandra z Accrington Stanley.