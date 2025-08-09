Tragiczny pożar w pięciokondygnacyjnym budynku w Chorzowie (woj. śląskie). Jak przekazały służby kryzysowe wojewody śląskiego, jedna osoba zginęła, a pięć trafiło do szpitala.

Tragiczny pożar w Chorzowie. Jedna osoba nie żyje, są ranni (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, zgłoszenie z godz. 0:46 w sobotę dotyczyło pożaru przy ul. Morcinka w Chorzowie. To dzielnica Chorzów II.

Paliło się mieszkanie na trzecim piętrze w pięciokondygnacyjnym bloku.

Zgodnie z informacją WCZK przed przybyciem straży pożarnej z okna mieszkania, w którym doszło do pożaru, wyskoczyła kobieta, zabrana następnie przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala.

Z budynku ewakuowano siedemnaście osób.

Dwóch policjantów, którzy prowadzili ewakuację, oraz dwie ewakuowane osoby zostały zabrane do szpitala z podejrzeniem podtrucia.

W czasie przeszukiwania mieszkania znaleziono w nim zwęglone zwłoki. Działania straży pożarnej zakończono o godz. 5:35.