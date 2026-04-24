W najbliższy weekend mieszkańcy Warszawy muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej. Prace remontowe obejmą kluczowe ulice i linie tramwajowe, a zmiany potrwają nawet do początku maja.

Prace na Nowowiejskiej - tramwaje znikają z trasy

W sobotę i niedzielę tramwaje nie będą kursowały ulicą Nowowiejską na odcinku między Aleją Niepodległości a Placem Zbawiciela.

Z ruchu całkowicie wyłączone zostaną linie 14 i 15, natomiast tramwaje 10, 11 i 33 pojadą zmienionymi trasami w obu kierunkach. Linie 10 i 11 skierowane zostaną Aleją Niepodległości i Rakowiecką do Puławskiej, skąd wrócą na swoje stałe trasy.

Tramwaje linii 33 pojadą od Metra Młociny do pętli P+R Al. Krakowska, korzystając z objazdu przez Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową, Grójecką i Aleję Krakowską.

Wybrane kursy linii 16 pojadą prosto ulicą Andersa i Mickiewicza aż do pętli Marymont-Potok.



Zamknięte przejścia i zmiany dla pieszych

W związku z prowadzonymi pracami zamknięte zostanie przejście dla pieszych przez Nowowiejską po stronie Politechniki i Ministerstwa Obrony Narodowej.



Drogowcy na Woli i Mokotowie – frezowanie i asfaltowanie

Od piątkowego wieczoru do poniedziałkowego poranka drogowcy będą frezować i asfaltować ulicę Idzikowskiego na odcinku od Alei Witosa do Powsińskiej. W tym czasie autobusy linii 130 pojadą zmienioną trasą.

Na Woli prace potrwają nieco krócej – asfaltowanie ulicy Boznańskiej (od Strąkowej do Olbrachta) rozpocznie się w sobotę o godzinie 1:00 i zakończy w niedzielę przed północą. W tym czasie autobusy linii 129 i 190 również pojadą objazdami.



Modernizacja Placu Narutowicza – kolejne zmiany od poniedziałku

Od poniedziałku, 27 kwietnia, do niedzieli, 3 maja, tramwaje nie będą kursować na odcinku Plac Narutowicza – P+R Al. Krakowska / Banacha.

W tym czasie tramwaje linii 1, 7, 9, 14 i 15 dojadą tylko do Placu Narutowicza, a linie 22 i 25 zakończą trasę na Placu Starynkiewicza.

Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z-9, kursująca na trasie Plac Narutowicza – P+R Al. Krakowska, z wybranymi kursami skróconymi do przystanku Hynka.



Objazdy dla kierowców

Kierowcy jadący ulicą Grójecką z centrum nie będą mogli skręcić w lewo w ulicę Banacha. Objazd poprowadzony zostanie przez ulicę Dickensa i dalej Pawińskiego.

Władze miasta apelują do mieszkańców o wcześniejsze zaplanowanie podróży i korzystanie z alternatywnych tras.