Tragiczny wypadek na Mazowszu. Motocykl wjechał w bariery na drodze krajowej nr 50, w wyniku czego zginęła jedna osoba.

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Do wypadku na drodze krajowej nr 50 doszło przed godz. 14:00 w niedzielę.

Na odcinku między Kołbielem a Mińskiem Mazowieckim, w pobliżu miejscowości Stojadła, motocykl wjechał w bariery.

Niestety, w wypadku zginęła jedna osoba.

Droga została zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 17:00.