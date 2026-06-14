Tragiczny wypadek na Mazowszu. Motocykl wjechał w bariery na drodze krajowej nr 50, w wyniku czego zginęła jedna osoba.
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Do wypadku na drodze krajowej nr 50 doszło przed godz. 14:00 w niedzielę.
Na odcinku między Kołbielem a Mińskiem Mazowieckim, w pobliżu miejscowości Stojadła, motocykl wjechał w bariery.
Niestety, w wypadku zginęła jedna osoba.
Droga została zablokowana. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia mogą potrwać do godz. 17:00.