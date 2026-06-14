Niebezpieczne zdarzenie w pobliżu Szpitala Praskiego w Warszawie. Sześć samochodów zostało uszkodzonych po tym, jak kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem.
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Do kolizji doszło w niedzielne popołudnie przy alei Solidarności.
Kierujący BMW zderzył się z jadącymi obok niego trzema samochodami i trzema innymi pojazdami, które były zaparkowane.
Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Kierujący BMW został przebadany. Mężczyzna był trzeźwy.