Niebezpieczne zdarzenie w pobliżu Szpitala Praskiego w Warszawie. Sześć samochodów zostało uszkodzonych po tym, jak kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem.

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Do kolizji doszło w niedzielne popołudnie przy alei Solidarności.

Kierujący BMW zderzył się z jadącymi obok niego trzema samochodami i trzema innymi pojazdami, które były zaparkowane.

Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Kierujący BMW został przebadany. Mężczyzna był trzeźwy.