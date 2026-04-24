Od piątku żeglarze mogą już korzystać z otwartych szlaków żeglugowych na Wielkich Jeziorach Mazurskich. Wody Polskie w Białymstoku poinformowały, że od 1 maja na akwenach ruszy także nowoczesny system ostrzegający przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

Gdzie można żeglować?

Dostępne dla żeglugi są najważniejsze jeziora regionu, w tym Roś, Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Łabap, Dargin, Kirsajty oraz Mamry.

Otwarte są także wszystkie rzeki i kanały łączące te jeziora na odcinku od Pisza do Węgorzewa oraz boczne odnogi szlaku, takie jak Śniardwy – Okartowo czy Mikołajskie – Bełdany – Guzianka Mała i Wielka – Nidzkie.

Warto pamiętać, że wszystkie szlaki żeglugowe są przystosowane wyłącznie do żeglugi w porze dziennej.

Utrudnienia na Pisie i Kanale Łuczańskim

Ze względu na niski stan wód żegluga na rzece Pisa, od jeziora Roś do ujścia do Narwi, pozostaje zamknięta.Decyzja o otwarciu tego odcinka zostanie podjęta w przypadku poprawy warunków hydrologicznych.

Dodatkowe ograniczenia dotyczą Kanału Łuczańskiego w Giżycku, gdzie trwa rozbiórka starego i budowa nowego mostu oraz umocnień brzegowych.

Przejście przez kanał w rejonie mostu na ul. Obwodowej jest czasowo niemożliwe.

Wyjątkiem są jednostki upoważnione, które mogą przepływać podczas otwarcia mostu obrotowego. Pozostałe jednostki powinny korzystać z trasy alternatywnej przez Kanał Niegociński, jezioro Tajty i kanał Piękna Góra.

Nowy system ostrzegania – bezpieczeństwo na wodzie

Od 1 maja na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich zacznie działać system sygnalizacji ostrzegawczej przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi.

Składa się on z 17 masztów sygnalizacyjnych, które automatycznie reagują na komunikaty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w porze dziennej przez cały sezon żeglugowy.

System ostrzega żeglarzy za pomocą sygnałów świetlnych:

40 błysków na minutę to ostrzeżenie o możliwych burzach lub silnym wietrze

90 błysków na minutę oznacza alarm o bezpośrednim zagrożeniu – w tym przypadku żeglarze muszą niezwłocznie szukać bezpiecznego miejsca.

System Wielkich Jezior Mazurskich to największy w Polsce kompleks jezior połączonych naturalnymi i sztucznymi kanałami, rozciągający się na około 130 km od Pisza do Węgorzewa.

Najważniejsze akweny to Śniardwy – największe jezioro w kraju – oraz Mamry. Region ten od lat przyciąga miłośników żeglarstwa i turystyki wodnej, oferując unikatowe warunki do wypoczynku na wodzie.