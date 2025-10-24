Uroczyste otwarcie strategicznej przeprawy łączącej Podlaskie i Mazowsze. Inwestycja za 100 mln zł ma poprawić komunikację i bezpieczeństwo w regionie.

Nowy most na Bugu w Grannem oficjalnie otwarty / Artur Reszko / PAP

W piątek oficjalnie oddano do użytku nowy most na rzece Bug w Grannem w powiecie siemiatyckim. Przeprawa, która łączy województwa podlaskie i mazowieckie, kosztowała 100 mln zł. Choć kierowcy korzystają z niej już od ponad miesiąca, dopiero teraz odbyła się uroczysta inauguracja z udziałem przedstawicieli rządu, samorządów i parlamentarzystów.

Wspólna inwestycja samorządów i rządu

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, marszałkowie województw podlaskiego i mazowieckiego - Łukasz Prokorym i Adam Struzik, minister rolnictwa Stefan Krajewski oraz lokalni samorządowcy. Wiceminister Bukowiec podkreślił, że nowy most to nie tylko poprawa komunikacji i bezpieczeństwa, ale także efekt dobrej współpracy między samorządami. Mosty mają łączyć - zaznaczył.

Przedstawiciele rządu zapowiedzieli, że to nie koniec inwestycji w regionie. Trwają rozmowy dotyczące modernizacji dróg prowadzących do mostu - 15 km drogi krajowej nr 63 oraz około 10 km drogi wojewódzkiej po stronie podlaskiej. W projekt zaangażowane są także Ministerstwo Obrony Narodowej i lokalne samorządy.

Szczegóły inwestycji

Budowa mostu rozpoczęła się w marcu 2024 roku i zakończyła się na początku września 2025 roku. Liderem projektu był powiat siemiatycki. Przeprawa powstała dzięki współpracy samorządów województw podlaskiego, mazowieckiego, powiatów siemiatyckiego i sokołowskiego oraz gmin Perlejewo i Jabłonna Lacka. Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach programu "Mosty dla regionów" pochodziło ponad 81 mln zł. Pozostałe koszty pokryły samorządy.

Nowy most ma 412 metrów długości i szerokość od 13 do prawie 18 metrów. Oprócz jezdni powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz punkt widokowy na dolinę Bugu. Inwestycję zrealizowała firma Domost.



