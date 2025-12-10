Najnowszy sondaż Opinia24 dla "Gazety Wyborczej" potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy Koalicji Obywatelskiej i spadkowy Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 32,9 procent respondentów, natomiast na PiS - 24,6 procent.

Jarosław Kaczyński i Donald Tusk / Paweł Wodzyński/ Wojciech Olkuśnik / East News

Chcesz wiedzieć, co dzieje się w krajowej i światowej polityce? Wejdź na rmf24.pl .

To już kolejny sondaż, w którym przewaga KO nad PiS rośnie - obecnie wynosi 8,3 punktu procentowego, podczas gdy na początku grudnia różnica ta wynosiła 6,6 punktu procentowego.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 32,9 procent respondentów, natomiast na PiS - 24,6 procent.

Na kolejnych miejscach w sondażu uplasowały się: Konfederacja z poparciem 13,2 procent, Konfederacja Korony Polskiej - 9,6 procent, Lewica - 4,7 procent.

Na inne partie wskazało 3 procent ankietowanych. Poparcie dla partii Razem zadeklarowało 2,5 procent respondentów, dla PSL - 2,4 procent, a dla Polski 2050 - 1,8 procent. Niezdecydowanych pozostaje 5,5 procent badanych.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-7 grudnia na reprezentatywnej grupie 1001 osób metodą CATI i CAWI.