Najnowszy sondaż Opinia24 dla "Gazety Wyborczej" potwierdza utrzymujący się trend wzrostowy Koalicji Obywatelskiej i spadkowy Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na KO zagłosowałoby 32,9 procent respondentów, natomiast na PiS - 24,6 procent.
To już kolejny sondaż, w którym przewaga KO nad PiS rośnie - obecnie wynosi 8,3 punktu procentowego, podczas gdy na początku grudnia różnica ta wynosiła 6,6 punktu procentowego.
Na kolejnych miejscach w sondażu uplasowały się: Konfederacja z poparciem 13,2 procent, Konfederacja Korony Polskiej - 9,6 procent, Lewica - 4,7 procent.
Na inne partie wskazało 3 procent ankietowanych. Poparcie dla partii Razem zadeklarowało 2,5 procent respondentów, dla PSL - 2,4 procent, a dla Polski 2050 - 1,8 procent. Niezdecydowanych pozostaje 5,5 procent badanych.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 4-7 grudnia na reprezentatywnej grupie 1001 osób metodą CATI i CAWI.