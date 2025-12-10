Trzy miesiące spędzi w areszcie 56-latek, który znieważył wójta i pracowników gminy Ostaszewo (woj. pomorskie). Mężczyzna na tym nie poprzestał, gdyż zakłócał również porządek publiczny.

Pomorskie: 56-latek znieważył wójta i urzędników / KPP w Nowym Dworze Gdańskim / Policja

56-letni mieszkaniec powiatu nowodworskiego znieważył wójta i pracowników urzędu gminy Ostaszewo oraz zakłócał porządek publiczny.

Mężczyzna został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz uporczywego nękania.

Sąd Rejonowy w Malborku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla podejrzanego.

Jak poinformowała mł. asp. Karolina Figiel z policji w Nowym Dworze Gdańskim, do incydentu doszło na początku grudnia. Służby otrzymały zgłoszenie o agresywnym i wulgarnym zachowaniu mężczyzny w urzędzie. Po opuszczeniu budynku 56-latek, mieszkaniec powiatu nowodrowskiego, kontynuował swoje niewłaściwe zachowanie - nękał przechodniów i zakłócał spokój w jednym ze sklepów w Ostaszewie.

Policjanci ustalili, że mężczyzna już wcześniej używał obraźliwych słów wobec wójta, a także kierował wulgarne wypowiedzi do sekretarza gminy i jednej z pracownic urzędu, utrudniając funkcjonowanie instytucji.

Zatrzymany trafił do policyjnego aresztu.

Usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariusza publicznego oraz uporczywego nękania. Sąd Rejonowy w Malborku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym.

Za znieważenie funkcjonariusza publicznego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do roku więzienia. Uporczywe nękanie zagrożone jest karą do trzech lat pozbawienia wolności.