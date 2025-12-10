Co najmniej 19 osób zginęło, a 16 zostało rannych w wyniku zawalenia się dwóch czteropiętrowych budynków w Fezie, mieście w północnym Maroku. Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana.

Zdjęcie ilustracyjne / Europa Press/ABACA/Abaca / East News

Jak podała w środę stacja telewizyjna M2, w Fezie, mieście położonym na północy Maroka, we wtorek wieczorem zawaliły dwa sąsiadujące ze sobą czteropiętrowe budynki.

Mieszkało w nich osiem rodzin.

Na miejsce natychmiast wysłano liczne służby, które rozpoczęły akcję poszukiwawczo-ratowniczą. Z najnowszych informacji wynika, że zginęło co najmniej 19 osób, a 16 zostało rannych.

Poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala w Fezie.

Akcja ratunkowa trwa - służby przeczesują teren w poszukiwaniu osób, które mogły zostać uwięzione pod gruzami.