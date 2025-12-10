Prorosyjski patostreamer Paweł N. "Nazar" został ponownie zatrzymany. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, mężczyzna wpadł w ręce gdyńskich policjantów.

"Nazar" na zdjęciu z listopada / Andrzej Jackowski / PAP

Jak ustalił dziennikarz RMF FM, "Nazar" został zatrzymany w związku z prowadzonym przez gdyńską prokuraturę śledztwem, które dotyczy przestępstw z nienawiści. Kolejny powód zatrzymania to łamanie przez Pawła N. zakazu zbliżania się do osób, który wcześniej groził. Jeszcze dziś sąd zdecyduje, czy "Nazar" trafi do aresztu.



44-letni patostreamer ma bogatą kartotekę. W bardzo jaskrawy sposób wyraża swoje antyukraińskie poglądy.

Poprzednio "Nazara" zatrzymano na początku listopada - także w Gdyni. Usłyszał wtedy 6 zarzutów. Sąd jednak odmówił wysłania go do aresztu.