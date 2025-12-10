"Pan prezydent nie będzie zmieniał swojego zdania w sytuacji, w której wszystkie przepisy będą zupełnie identyczne" - stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM Marcin Przydacz, pytany, czy Karol Nawrocki podpisze kolejny - identyczny - projekt ustawy o kryptowalutach, który został wcześniej zawetowany przez gospodarza Pałacu Prezydenckiego. Szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP mówił też o ewentualnej wizycie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Polsce.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o rynku kryptoaktywów. Sęk w tym, że nie różni się on niczym od tego, który wcześniej zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tłumacząc weto, gospodarz Pałacu Prezydenckiego podkreślał, że proponowane przepisy wykraczają poza unijne regulacje.

Komentując wczorajszy ruch Rady Ministrów, Marcin Przydacz stwierdził w Porannej rozmowie w RMF FM, że "widać, iż premierowi zależy na robieniu awantury, a nie rozwiązaniu tej sytuacji".

Pan prezydent nie będzie zmieniał swojego zdania w sytuacji, w której wszystkie przepisy będą zupełnie identyczne. Trudno spodziewać się innej decyzji - powiedział szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, pytany przez Tomasza Terlikowskiego, czy Karol Nawrocki po raz kolejny zawetuje ustawę o kryptoaktywach.

Czy Nawrocki spotka się z Zełenskim?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się we wtorek do parlamentarzystów , by "przygotowali propozycje legislacyjne dotyczące możliwości zmiany podstaw prawnych oraz ustawy o wyborach w czasie stanu wojennego". Ukraiński przywódca powiedział, że jest gotowy do zorganizowania wyborów prezydenckich i nazwał stwierdzenia kolportowane przez urzędników rosyjskich oraz prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że "kurczowo trzyma się władzy" - nieadekwatnymi.

W ostatnim czasie Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki wymienili się zaproszeniami do odwiedzenia swoich krajów. Czy wizytę jednego z przywódców uda się zorganizować jeszcze przed ewentualnymi wyborami prezydenckimi w Ukrainie? Wyborów prezydenckich na Ukrainie jeszcze nie ma - jest tam niepisana umowa, że one odbędą się po zawieszeniu broni, a tego jeszcze nie ma - zauważył Marcin Przydacz.

Gość Porannej rozmowy w RMF FM stwierdził natomiast, że Warszawa rozmawia z Kijowem na temat ewentualnej wizyty ukraińskiego prezydenta w Polsce. Jesteśmy w kontakcie ze stroną ukraińską, rozmawiałem nawet wczoraj. Pracujemy nad datą tego spotkania i potencjalnymi ustaleniami - poinformował.

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej przekazał, że jeśli dojdzie do spotkania prezydentów, to zostanie ono zorganizowane w Warszawie. Wskazał ponadto, że na agendzie ewentualnego spotkania będzie polityka bezpieczeństwa (dyskusja wokół ustaleń pokojowych) i sprawy dwustronne, które są dla Polaków "bardzo ważne", czyli tematyka historyczna i gospodarcza.

Człowiek Karola Nawrockiego zapewnił przy okazji, że nie ma planów spotkania prezydentów w Ugłach na Wołyniu. Zaprzeczył w ten sposób plotkom, które pojawiały się w ostatnim czasie.

